Олег Винник празднует день рождения: скандальные и малоизвестные факты из жизни певца

В пятницу, 31 июля свой день рождения отмечает известный украинский певец и секс-символ эстрады Олег Винник.

Винника считают одной из самых загадочных украинских звезд – он тщательно скрывает подробности своей личной жизни и редко раскрывает журналистам, что происходит с ним вне сцены. OBOZREVATEL решил рассказать малоизвестные факты о главном сердцееде страны и его личной жизни.

Личная жизнь Олега Винника

Олег Винник Instagram Олега Винника

Первое, что интересует поклонников – отношения Олега Винника. Он тщательно скрывает даму сердца, тем самым провоцируя множество слухов. Любовью Винника называют его бессменную бэк-вокалистку Таюне (Таисия Сватко – Ред), которая повсюду сопровождает артиста. Якобы они давно женаты, вместе приезжали в родное село Олега – Червоный Кут (Черкасская область). Сам Олег эти слухи никогда не подтверждал.

До того, как "обнаружилась" жена Винника, в сети обсуждали его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Певец отмечал, что устал говорить на эту тему и кому-то что-то доказывать.

Олег Винник и Таюне Clutch.ua

Куда больше артист говорит о своем непростом детстве, родителях, первой влюбленности и пути к успеху. С особым теплом он вспоминает о маме Анне Яковлевне, которая ушла из жизни в мае 2018 года в возрасте 80-ти лет. Она развивала в сыне творческие способности. Стоит отметить, что Анна Яковлевна продолжительное время болела и перенесла три инсульта.

Главный секс-символ Украины Олег Винник Instagram Олега Винника

Несколько лет назад от сердечного приступа скончался отец артиста.

"Отцу стало плохо по дороге ко мне на концерт. Наверное, он перенервничал и под влиянием положительных эмоций его сердце не выдержало. Сразу после концерта я поехал к отцу в больницу со всеми цветами, которые мне подарили. Но я не успел. Он умер, так и не побывав на моем выступлении", – рассказал в одном из интервью Винник.

Винник празднует день рождения Instagram Олега Винника

В какие скандалы попадал Олег Винник

В 2018 году в сети разгорелся скандал, связанный с тем, что Винник якобы не помогает своим близким в Черкасской области. Певец эмоционально опроверг эту информацию, а также слухи о том, что у него были пластические операции и покровители в начале карьеры.

Олегу Виннику исполнилось 47 лет Instagram Олега Винника

После выхода скандальных сюжетов о Виннике на телевидении, продюсер певца Александр Горбенко заявил, что журналисты оболгали артиста и все перекрутили. В последствии он решил разорвать все контракты с одним из топовых украинских каналов.

Также в 2019 году Олег Винник попал в политический скандал. Он снялся в одном клипе с российскими звездами, призывающие к миру между Украиной и РФ. Отметим, что многие из этих знаменитостей ранее активно поддерживал аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе.

Винник отмечает день рождения Instagram Олега Винника

Позже артист не смог ответить на вопрос, чей Крым, а также заявил, что за полуостров никто не погиб. В связи со скандалом Винник попал в список "Миротворца".

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, 2019 году стало известно о решении Винника пойти в политику. Позже Олег Винник рассказал, что не планирует становиться политиком, однако ему предлагали миллионы долларов за решение баллотироваться в президенты. Сам музыкант отметил, что только легкомысленный человек способен уйти в политику ради денег.