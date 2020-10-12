Олег Винник, переболевший COVID-19, выступил на свадьбе сына Оксаны Марченко

Украинский певец Олег Винник, который переболел коронавирусом, вместе с другими звездами выступил на свадьбе сына телеведущей и жены народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

47-летняя Марченко в Instagram Stories поделилась эксклюзивными фото с роскошного праздника, который прошел 10 октября. Избранницу 23-летнего Богдана зовут Екатерина.

Богдан – сын Марченко от брака с бизнесменом Юрием Коржом.

Кроме Винника, который исполнил свой хит "Здравствуй, невеста", на мероприятии гостей развлекали Верка Сердючка, Макс Барских, дуэт "Кролики" и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Во время развлекательной программы Марченко запрыгнула на сцену и потанцевала с Веркой Сердючкой.

Как писал OBOZREVATEL, о заболевании Винника стало известно 27 сентября, во время эфира танцевального шоу. Певец заболел вместе со своей партнершей Еленой Шоптенко.

Но 4 октября Винник внезапно вылетел из "Танцев со звездами", что вскоре повлекло скандал в сети.

11 октября Винник вылечился от коронавируса и заявил о готовности возобновить концертную деятельность.