Олег Винник о личной жизни: правду, как проститутку, все хотят, но не любят

Украинский певец Олег Винник рассказал, почему скрывает свою личную жизнь от поклонников.

По его словам, многие фанаты не желают слышать правду, а после ее обнародования они могут поменять свое мнение об артисте. Об этом шла речь во время беседы Винника с ведущим "Люкс ФМ" Славой Деминым (видео смотрите в конце новости).

Олег Винник уточнил, что не не хочет расстраивать своих фанаток интимными деталями из собственной жизни.

Олег Винник и Слава Демин Пресс-служба "Люкс ФМ"

"Я разговаривал недавно с одним человеком на тему личной жизни. И он мне сказал такую вещь о своем кумире. Эта девушка его любила, верила, наслаждалась творчеством. В одном из интервью он сказал что-то такое, чего она не хотела слышать и он перед ней стал уже совершенно не тем. Он сломал ее чувства к нему", – поделился своими мыслями Винник.

Олег Винник и Слава Демин Пресс-служба "Люкс ФМ"

Также певец отметил, что каждый человек хочет слышать свою правду. Таким образом, Олег намекнул, почему не рассказывает СМИ о своей личной жизни.

"Правда она, как проститутка, все ее хотят, но никто не любит", – подчеркнул любимец украинок.

Винник также рассказал, что в 14 лет сделал татуировку в честь любимой девушки, а после – свел. Певец ни о чем не жалеет.

"Я не жалею. Это же первые гормоны, 14 лет. Я думал, что это любовь до гроба", – признался артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Винник примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками" на 1+1. Проект стартует осенью 2020 года.