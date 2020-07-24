Олег Винник о личной жизни: правду, как проститутку, все хотят, но не любят
Олег Винник. GoGetNews
Украинский певец Олег Винник рассказал, почему скрывает свою личную жизнь от поклонников.
По его словам, многие фанаты не желают слышать правду, а после ее обнародования они могут поменять свое мнение об артисте. Об этом шла речь во время беседы Винника с ведущим "Люкс ФМ" Славой Деминым (видео смотрите в конце новости).
Олег Винник уточнил, что не не хочет расстраивать своих фанаток интимными деталями из собственной жизни.
Олег Винник и Слава Демин Пресс-служба "Люкс ФМ"
"Я разговаривал недавно с одним человеком на тему личной жизни. И он мне сказал такую вещь о своем кумире. Эта девушка его любила, верила, наслаждалась творчеством. В одном из интервью он сказал что-то такое, чего она не хотела слышать и он перед ней стал уже совершенно не тем. Он сломал ее чувства к нему", – поделился своими мыслями Винник.
Олег Винник и Слава Демин Пресс-служба "Люкс ФМ"
Также певец отметил, что каждый человек хочет слышать свою правду. Таким образом, Олег намекнул, почему не рассказывает СМИ о своей личной жизни.
"Правда она, как проститутка, все ее хотят, но никто не любит", – подчеркнул любимец украинок.
Винник также рассказал, что в 14 лет сделал татуировку в честь любимой девушки, а после – свел. Певец ни о чем не жалеет.
"Я не жалею. Это же первые гормоны, 14 лет. Я думал, что это любовь до гроба", – признался артист.
Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Винник примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками" на 1+1. Проект стартует осенью 2020 года.