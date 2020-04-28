Оксане Марченко – 47: куда пропала опальная ведущая и жена Медведчука

Известная украинская ведущая, жена народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко 28 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 47 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, куда в последнее время пропала экс-ведущая шоу "Х-фактор" и как она изменилась (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Оксана Марченко apostrophe.ua

Оксана Марченко родилась 28 апреля 1973 года в Киеве. В 1995 году с отличием окончила исторический факультет Педагогического университета имени Драгоманова, участвовала в студенческом движении 90-х годов.

На телевидение Оксана Марченко попала еще в возрасте 19 лет, она вела передачи "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!" на каналах Ютар и УТ-1.

Оксана Марченко в молодости apostrophe.ua

На съемках Оксана встретила своего первого мужа – им стал Юрий Корж, основатель и гендиректор компании Global Ukraine. После свадьбы Марченко временно ушла с телевидения, но после рождения сына Богдана вернулась на "УТ-1" и вела "УТН-Панораму".

В 1999 году Оксана Марченко была ведущей церемонии "Людина року", где она познакомилась со своим вторым мужем Виктором Медведчуком.

Оксана Марченко и ее муж Виктор Медведчук ZIK.ua

Также Оксана стала автором и ведущей "Шоу Оксаны Марченко", шоу "У Украины есть талант" (2009-2014 годы), "Х-фактор" (2010-2016 годы), программы "Время строить" (2017). В 2018 году ведущая участвовала в шоу "Танці з зірками".

В феврале 2020 года Оксана Марченко снялась в соблазнительной фотосессии. Вот как она выглядит сейчас:

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