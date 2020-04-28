Оксане Марченко – 47: куда пропала опальная ведущая и жена Медведчука

Известная украинская ведущая, жена народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко 28 апреля отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 47 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, куда в последнее время пропала экс-ведущая шоу "Х-фактор" и как она изменилась (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Оксана Марченко
apostrophe.ua
Оксана Марченко родилась 28 апреля 1973 года в Киеве. В 1995 году с отличием окончила исторический факультет Педагогического университета имени Драгоманова, участвовала в студенческом движении 90-х годов.
На телевидение Оксана Марченко попала еще в возрасте 19 лет, она вела передачи "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!" на каналах Ютар и УТ-1.
Оксана Марченко в молодости
apostrophe.ua
На съемках Оксана встретила своего первого мужа – им стал Юрий Корж, основатель и гендиректор компании Global Ukraine. После свадьбы Марченко временно ушла с телевидения, но после рождения сына Богдана вернулась на "УТ-1" и вела "УТН-Панораму".
В 1999 году Оксана Марченко была ведущей церемонии "Людина року", где она познакомилась со своим вторым мужем Виктором Медведчуком.
Оксана Марченко и ее муж Виктор Медведчук
ZIK.ua
Также Оксана стала автором и ведущей "Шоу Оксаны Марченко", шоу "У Украины есть талант" (2009-2014 годы), "Х-фактор" (2010-2016 годы), программы "Время строить" (2017). В 2018 году ведущая участвовала в шоу "Танці з зірками".
В феврале 2020 года Оксана Марченко снялась в соблазнительной фотосессии. Вот как она выглядит сейчас:
Друзья, успехи современной астрономии и космологии позволяют предположить, что часть Вселенной, куда человечество уже заглянуло, является всего лишь маленькой толикой чего-то Непостижимого, Огромного, поистине Великого. "Картинка", которую сегодня наблюдают мощнейшие телескопы мира, это - далёкое прошлое, и многих миров уже не существует, хотя к нам все еще долетает их свет... И это так непостижимо, что проще не задумываться об этом... Но представляете, что человеческая душа ценнее всех сокровищ Вселенной! Мы обладатели несметного богатства, которое живёт внутри каждого бренного тела. Правда, кто-то становится злым палачом или жестоким тюремщиком своей души, и это грустно. Ведь душа - это живая энергетическая субстанция, развивающаяся только от энергии любви, которую получает и которую отдаёт. И если бывает тяжело от обид и несправедливости, посмотрите на вечернее небо, и многие "земные мелочи" покажутся смешными перед величием его бесконечности, которое никак не умаляет нас, а наоборот - вызывает радость от возможности созерцания небесной красоты и дает силы беречь свою бессмертную душу! #оксанамарченко #делитесьдобром
Дорогие друзья, вот и отшумели праздники, оставив некоторым на бочках лишние килограммчики... поэтому сейчас самое время устроить разгрузочные дни. Одна из причин лишнего веса - переедание на эмоциях, причём самое интересное, что психологи считают, что люди, "заедающие" свои эмоции, просто не разрешают себе их испытывать! Самое важное – быть честным с собой, научиться себе говорить: "мне стыдно...", "я злюсь...", "мне одиноко…" Это первый шаг к гармонии – Честность. Это сразу же снимает напряжение и стресс. Вы смогли признаться себе в том, что не хотите показывать другим! Победа! Второе – это стрессовые ситуации или неприятные события. Мало ли что сегодня случилось! Когда кушаете, вспомните что-то очень хорошее, чудесное, что есть у вас или что будет! В конце концов через месяц вы не припомните сегодняшнее "огорчение"... Третье… следует перестать делить еду на "хорошую" или "плохую" – это избавит от чувства вины... Скажите себе просто, что сейчас я это "пирожное, хлеб, мороженое, конфетку" не хочу. Просто не хочу, потом как-нибудь. Еще одна важная вещь: старайтесь не оставаться в одиночестве! Когда я была студенткой и на кафе совсем не было денег, я встречалась со своими подружками в парке, мы топали километры за километрами, обсуждая наши секретики, и не замечали, как тратили сотни килокалорий!!! Кто-то спросит, зачем эти разговоры о похудении в современном мире, где все мы разные и прекрасные? Ответ очень прост: когда мы довольны собой, мы находим свои половинки, друзей, коллег – именно тех, с которыми мы будем счастливыми, и не будем довольствоваться теми, кто будет с нами из-за жалости... Ну, и главное, на мой взгляд: заполняйте свою жизнь красотой. Психологи говорят, что нехватка красоты может вызвать болезнь. "Люди, эстетически чувствительные, испытывают в "уродливом" окружении депрессию и дискомфорт... жизнь в скверном окружении - это патогенный фактор…" Что ж, пусть в ваше сердце и желудок попадает только "красивое", и не уродуйте себя грязью слов и предательствами поступков... Результат увидите незамедлительно! Вы будете стройнее, красивее и счастливее с каждым днем! #оксанамарченко #делитесьдобром #зож
Доброе утро, друзья☀️ На сегодняшний пост меня натолкнул один комментарий. Я, к сожалению, не знаю Вашего имени. Но Вы - правы. Да, добрые, честные и отзывчивые страдают больше. Почему? Потому что поднимаются на более высокий духовный уровень, по сравнению с теми, кто их обижает. Поэтому вопрос: "Почему я страдаю от этого?", необходимо заменить: "Зачем я страдаю от обид, зависти, непонимания, оскорблений, клеветы и т.д." Ответ прост. Потому что вы - стали сильнее и эти испытания могут вас закалить еще больше. Помните, я уже писала, что алмазы образуются только под сильным давлением, а души людей тем более. Но не спешите радоваться, выньте пока свой нимб из розетки😉 Не всем в подряд нужно открывать свою душу, чтобы в неё нагадили "....не бросайте жемчуга вашего перед свиньями.." На этот счет есть одна хорошая притча. К мудрецу пришла девушка и сказала: "Я стараюсь быть со всеми доброй, приветливой. Пытаюсь всем помочь по мере сил, а в ответ, вместо благодарности, принимаю от людей обиды и горькие насмешки. Что мне делать?" Мудрец сказал ей: "Красавица, а ты разденься догола и пройдись так по городу." "Вы с ума сошли!" - возмутилась девушка. "Меня всякий может обесчестить и Бог весть что подумает!" "Вот видишь, ответил он, появиться перед людьми, обнажив свое тело - ты боишься. Почему же тогда ты ходишь по миру с обнажённой душой? В открытую дверь, может войти и злой человек? А в твоей душе, как в зеркале, плохие люди видят отражение безобразия своих пороков. Поэтому они стараются оклеветать и обидеть тебя. Не у каждого есть мужество признать, что кто - то лучше его... "Что же мне делать?" - спросила девушка. "Если человек может быть другом и творит добро - тому открывай, а кто творит зло - перед тем двери души не распахивай. Не каждого человека нужно пускать в свою жизнь - злых людей нужно держать за запертыми дверями своей души." С этим соглашусь, ведь передать помощь, если попросят, можно и в окошко. #оксанамарченко #делитесьдобром
Когда я была маленькой, папа всегда поручал нам с сестрой убирать улицу. Это была дорога на добрый десяток частных домов, по которой ездили машины, ходили соседи и их гости, играли дети, гуляли собаки... И вот очередной раз, вздымая клубы пыли вениками, мы спросили папу, а почему все время общую улицу мели только мы, ведь ею пользуется много людей! На что папа, помогавший нам собирать мусор в мешки, сказал: "... вы же тоже ею пользуетесь, и этого достаточно, чтобы убирать за собой. А почему этого не делают другие - не ваша забота" ... Прошло много лет, и первое, чему я научила своих детей - убирать за собой, уважать труд других людей, быть вежливыми и благодарить. Дети нас не слышат, дети на нас смотрят. Слова: пожалуйста, спасибо, извините - были в десятке первых, даже плохо выговариваемых, но понятных. Но там, где все горбаты, стройность становится уродством. Все без исключения люди хотят чистоты, вежливости, отзывчивости, милосердия и добра, но не учат этому своих детей. Именно поэтому грязные улицы и подъезды, бранная речь, ненависть друг к другу, пьянство, невежество стали эпидемией, которая пострашнее коронавируса. Думаю, именно от этого вымирают целые народы, потому что забывают о духовном здоровье своих детей. Ведь убирать грязь не стыдно, стыдно - жить в грязи. #оксанамарченко #oksanamarchenko #оченьважно #делитесьдобром
Друзья, сейчас у меня (надеюсь, и у вас) больше времени для чтения книг📚, спорта🤸🏼♀️, разгребания старых дел (до чего не доходили руки) 🙌🏻- и это меня радует: огорчает лишь то, что я вынуждена сделать паузу в съёмках моего нового проекта... ☹️ Но я учусь принимать все с благодарностью. Еще мне нравится читать ваши комментарии.❤️Иногда хочется заглянуть в ваши души, увидеть их скрытый свет☀️, ведь вы можете приятно удивить своими мыслями и наблюдениями... Знаете, и чем больше я читаю, о чём вы пишете, что вас волнует, что вызывает негодование или радость, тем больше я ценю, что у меня есть именно такие подписчики.❣️ Скажу откровенно, иногда я делаю скриншоты📱 ваших мыслей, чтобы найти темы, на которые вы хотели бы поговорить. Иногда я пишу пост для кого-то из вас персонально... Раньше Инстаграмм мне казался просто модной "ярмаркой тщеславия", но сейчас я уверена, что это "зона", а я - сталкер, который старается раздобыть там что-то ценное для себя. Да, да... на месте этого "пикника на обочине" есть много полезных вещей, брошенных цивилизацией, хотя много опасных мест ,"гнилых болот" и "липкого студня". Не устаю аплодировать👏 Стругацким! Они просто "прошили" время своими литературными произведениями, и от этого они еще более современны и актуальны! И я так же уверена, что добро нужно делать из зла, потому что его больше не из чего сделать❗️❗️❗️ Имеющий уши да услышит... Так о чем вы хотели со мной поговорить за чашечкой кофе☕️? #оксанамарченко #делитесьдобром #всебудетхорошо
Друзья, уже много лет, просыпаясь утром, я счастлива. Даже если не все хорошо, даже если есть проблемы или случаются неудачи, или я чувствую тревогу, или болею, или я опечалена или мне грустно, я воспринимаю это всего лишь как ступени, которые ведут меня вверх. Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Меня раздражают манипуляции с сознанием людей, когда им вносят в мозг, что счастливая жизнь только лёгкая, беспроблемная, красивая и безболезненная... Это заблуждение. Намного лучше принимать "несовершенство" жизни - тем меньше в ней разочарований. Мне невероятно интересно жить жизнью с "неопределённым" сценарием: всегда интересно узнать, что же дальше? Ведь жизнь - это постоянное движение. Мы не можем получить доступ даже к маленькому моменту прошлого, нет и вразумительного сценария будущего - все иллюзорно... Вот и сейчас многие люди чувствуют себя неуютно от осознания "неопределенности", но как ни странно это чувство способно успокаивать. Ведь в мире нет ничего постоянного, в том числе боли, и мы точно знаем, что все и плохое, и хорошее рано или поздно закончится... Все, что у нас есть точно, - это настоящий момент! Вот именно этому нужно радоваться! Сейчас у меня есть возможность тренироваться каждый день. Призываю и вас начинать свой день хотя бы вот с таких несложных упражнений. Ведь карантин рано или поздно закончится, а хорошее самочувствие, самоуважение и радость необходимы еще долгие годы! #оксанамарченко #делитесьдобром #спорт #зож
Друзья, доброе утро☀️! Знаете, петь очень полезно, ну, хотя бы что-то "мурлыкать"... Я иногда замечаю, что "аккомпанирую" себе, когда чем-то занимаюсь. А знаете, откуда происходят названия нот? Do - Dominus - Господь Re - Rerum - Материя Mi - Miraculum - Чудо Fa - Familias planetarium - Семья планет Sol - Solis - Солнце La - Lactea via - Млечный путь Si - Siderae - Небеса В каком-то смысле мы все время творим чудесный космический язык! Пойте - и в жизнь ворвутся чудеса! Кстати, а часто ли вы поете? #оксанамарченко #делитесьдобром #пение #прекрасноенастроение
Ранее OBOZREVATEL публиковал самые горячие фото Оксаны Самойловой.
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