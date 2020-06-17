Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после четвертых родов. Фото

Российская модель и блогер Оксана Самойлова показала, как выглядит ее фигура после четвертого кесаревого сечения.

Фото в бикини она опубликовала у себя в Instagram, где позирует в ярком купальнике с завышенной талией.

Instagram Оксаны Самойловой

Звезда призналась, что именно сейчас довольна своей фигурой и хочет оставаться в этом весе.

"Послезавтра 4 месяца после 4 кс. Через 7-10 дней после родов я весила 61 кг, потом в течение 1,5 месяцев резко похудела до своих привычных 55. Потом был карантин, и я наела обратно 6 кг. Сейчас я вешу столько, сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу похудеть",– написала Оксана.

Скриншот

Instagram Оксаны Самойловой

Напомним, четвертый ребенок у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана родился 18 февраля 2020 года. В марте появилась информация о том, что звездная пара, у которой четверо общих детей – три дочери и сын, расстается.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: