Оксана Самойлова опровергла примирение с Джиганом: "Отпускаю свое прошлое!"

Кристина Долматова Люди 20:51, 28.04.2020

Звезда Instagram Оксана Самойлова, которая недавно вместе с мужем, рэпером Джиганом отпраздновала день рождения дочери Майи, призналась, что не собирается прощать артиста.

Так, 32-летняя женщина заявила, что отпускает свое прошлое и готова перейти на новый этап жизни. Она также отметила, что впервые не знает, что ждет ее дальше. Но полностью уверена, что будет самой счастливой. Об этом Самойлова сообщила на личной странице в Instgaram.

Оксана Самойлова и Джиган
Фото: instagram/samoylovaoxana

"Сейчас я на пороге нового этапа, наполненного открытиями, эмоциями и впечатлениями. Принимаю и благодарю за все, что со мной произошло. Получаю свои уроки и отпускаю прошлое с величайшей благодарностью за счастье и любовь, которые у меня были. Впервые за долгое время я не знаю, что ждет меня впереди. Но уверена, что все обязательно будет хорошо, и я снова буду самой счастливой", – написала Самойлова.

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