Оксана Марченко сделала признание о своих отношениях с Зеленским

Украинская телеведущая Оксана Марченко рассказала о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

Так, подробностями она поделилась в интервью изданию "Страна". По словам звезды, она знакома с Зеленским уже много лет. Однажды, еще до президентства, он был даже у нее в гостях вместе с "Кварталом 95".

"Конечно, мы знакомы много лет. Как-то он был у нас дома. Это был скорее деловой визит, Зеленский приезжал к нам с "Кварталом 95", мы обсуждали возможное сотрудничество. Бывало, пересекались на мероприятиях, где он был ведущим. Если помните, мы были одновременно номинированы в 2011 году на премию "Телетриумф" как ведущие развлекательных программ: Владимир Зеленский, Маша Ефросинина и Оксана Марченко. Победила, кстати, я. Собственно, вот и все наше знакомство", – рассказала Марченко.

Оксана Марченко и Владимир Зеленский на премии "Телетриумф" в 2011 году (источник – Страна)

Телеведущая также добавила, что они с Зеленским общались так, как общаются коллеги в телевизионном мире. А когда он уже стал президентом, их пути не пересекались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Марченко взбудоражила сеть снимком с отдыха, на котором позировала в купальнике и широкополой шляпе.