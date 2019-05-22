Стало известно о мести оскандалившимся на Евровидении исландцам

Исландской группе Hatari отомстили в аэропорту Тель-Авива за флаги Палестины в эфире Евровидения. Так, артистам пришлось терпеть очень тщательный досмотр, а также лететь на самых неудобных местах в самолете.

Также по отношению к Исландии пообещали ввести жесткие санкции, вплоть до дисквалификации страны от участия в конкурсе в 2020 году. О ситуации в аэропорту участники группы рассказали в Instagram.

Hatari SPUTNIK Беларусь

Так, при регистрации на рейс одного из музыкантов около часа пытали, почему в его багаже имеется швейная машинка. После досмотра работница авиакомпании рассадила всех членов группы в разные ряды кресел самолета, да еще и на самые худшие места — в конце у туалетов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, представлявшая Исландию группа Hatari продемонстрировала две растяжки с изображением флага частично признанного государства и надписями "Палестина". Такие действия осудил Европейский вещательный союз

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