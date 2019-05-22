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Стало известно о мести оскандалившимся на Евровидении исландцам

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Исландской группе Hatari отомстили в аэропорту Тель-Авива за флаги Палестины в эфире Евровидения. Так, артистам пришлось терпеть очень тщательный досмотр, а также лететь на самых неудобных местах в самолете.

Также по отношению к Исландии пообещали ввести жесткие санкции, вплоть до дисквалификации страны от участия в конкурсе в 2020 году. О ситуации в аэропорту участники группы рассказали в Instagram.

Hatari

Hatari

SPUTNIK Беларусь

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Так, при регистрации на рейс одного из музыкантов около часа пытали, почему в его багаже имеется швейная машинка. После досмотра работница авиакомпании рассадила всех членов группы в разные ряды кресел самолета, да еще и на самые худшие места — в конце у туалетов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, представлявшая Исландию группа Hatari продемонстрировала две растяжки с изображением флага частично признанного государства и надписями "Палестина". Такие действия осудил Европейский вещательный союз

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Евровидение-2019
Место
Израиль
Тег
Евровидение
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Подонки получили по рогам! А теперь еще и между рог надо пару гвоздей вбить! Скот - он везде скот! ПаРАшники могут доказать! Да, скоты расейские? Вы можете доказать, ублюдки!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Махал Махалыч, чего истеришь нацист?))) Яйца придавили?)))
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