"Океан Ельзи" выпустил новую песню после длительного перерыва: сеть в восторге

Украинская группа "Океан Ельзи" после длительного перерыва выпустила клип на новую песню "Коли ми станем собою".

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива. Отмечается, что этот трек является первым синглом из будущего альбома "Океан Ельзи", над которым работают музыканты (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Жизнь меняется, и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих", – прокомментировала режиссер клипа Анна Бурячкова.

Группа "Океан Ельзи" выпустила клип на песню "Коли ми станем собою" (скриншот с видео)

К записи новой песни "Океан Ельзи" присоединился детский хор – а именно дети музыкантов и друзей группы. Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Варвара Лущик из фильма "Гуцулка Ксеня".

Группа "Океан Ельзи" выпустила клип на песню "Коли ми станем собою" (скриншот с видео)

Поклонники "Океан Ельзи" отметили, что им новая работа очень понравилась, поскольку напоминает раннее творчество группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские группы "Океан Ельзи" и "Бумбокс" заявили, что не давали разрешения на использование их песен в праздничном попурри, которое исполнили звезды в центре Киева на День Независимости.