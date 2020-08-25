Группа "Океан Ельзи" выпустила клип на песню "Коли ми станем собою" (Instagram Океан Ельзи).
Украинская группа "Океан Ельзи" после длительного перерыва выпустила клип на новую песню "Коли ми станем собою".
Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива. Отмечается, что этот трек является первым синглом из будущего альбома "Океан Ельзи", над которым работают музыканты (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"Жизнь меняется, и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих", – прокомментировала режиссер клипа Анна Бурячкова.
Группа "Океан Ельзи" выпустила клип на песню "Коли ми станем собою" (скриншот с видео)
К записи новой песни "Океан Ельзи" присоединился детский хор – а именно дети музыкантов и друзей группы. Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Варвара Лущик из фильма "Гуцулка Ксеня".
Группа "Океан Ельзи" выпустила клип на песню "Коли ми станем собою" (скриншот с видео)
Поклонники "Океан Ельзи" отметили, что им новая работа очень понравилась, поскольку напоминает раннее творчество группы.
"Океан Ельзи" выпустил новую песню после длительного перерыва: сеть в восторге
"Океан Ельзи" выпустил новую песню после длительного перерыва: сеть в восторге
"Океан Ельзи" выпустил новую песню после длительного перерыва: сеть в восторге
"Океан Ельзи" выпустил новую песню после длительного перерыва: сеть в восторге
"Океан Ельзи" выпустил новую песню после длительного перерыва: сеть в восторге
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские группы "Океан Ельзи" и "Бумбокс" заявили, что не давали разрешения на использование их песен в праздничном попурри, которое исполнили звезды в центре Киева на День Независимости.
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