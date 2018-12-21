''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге

В четверг, 20 декабря, в Свято-Екатерининском храме Вильнюса (Литва) по приглашению Посольства Литвы в Украине и посла Мариуса Януконис состоялся благотворительный концерт группы "Океан Ельзи".
Так, выступление прошло в сопровождении St. Christopher Chamber Orchestra под управлением директора и дирижера Модестаса Баркаускаса. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Фото: okeanelzy_official
Фото: sveuredu
Пользователи сети отметили, что лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук шикарно исполнил песни и сделал вечер непередаваемо прекрасным.
Фото: nastyg_
Фото: menuturas
Фото: vaivaeuk
"Это был непередаваемо прекрасный вечер. Я так долго ждала этот голос, эти интонации, эти родные песни. Но я и предположить не могла, что услышу его в красивейшем соборе, с прекрасной акустикой. Голос Славы летел под самые своды этого храма. Под управлением великолепного литовского оркестра. Люблю", — написала Инна Океан.
Это был непередаваемо прекрасный вечер. По силе эмоций, уж точно. Господи, я так долго ждала этот голос, эти интонации, эти родные песни. Но я и предположить не могла, что услышу его в красивейшем соборе, с прекрасной акустикой. Голос Славы летел под самые своды этого храма. Под управлением великолепного литовского оркестра. Люблюлюблюлюблюлюблю❤❤❤❤ #okeanelzy #океанельзи #вакарчук #vakarchuk
На репетиції у нас і так теж :) 🎶 20 грудня у Вільнюсі в Свято-Катерининському храмі на запрошення Посольства Литви в Україні та особисто пана Посла Маріуса Януконіса відбудеться благодійний виступ ОЕ у супроводі St. Christopher Chamber Orchestra (Литва) під управлінням директора та диригента Модестаса Баркаускаса. Деталі за посиланням в шапці профіля.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что известную украинскую рок-группу "Океан Ельзи" покинул один из участников – сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич.