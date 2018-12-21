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''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге

1.3тЧитать материал на украинском

В четверг, 20 декабря, в Свято-Екатерининском храме Вильнюса (Литва) по приглашению Посольства Литвы в Украине и посла Мариуса Януконис состоялся благотворительный концерт группы "Океан Ельзи".

Так, выступление прошло в сопровождении St. Christopher Chamber Orchestra под управлением директора и дирижера Модестаса Баркаускаса. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге

Фото: okeanelzy_official

''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге

Фото: sveuredu

Пользователи сети отметили, что лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук шикарно исполнил песни и сделал вечер непередаваемо прекрасным.

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''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге

Фото: nastyg_

''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге

Фото: menuturas

''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге

Фото: vaivaeuk

"Это был непередаваемо прекрасный вечер. Я так долго ждала этот голос, эти интонации, эти родные песни. Но я и предположить не могла, что услышу его в красивейшем соборе, с прекрасной акустикой. Голос Славы летел под самые своды этого храма. Под управлением великолепного литовского оркестра. Люблю", — написала Инна Океан.

''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге
''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге
''Океан Ельзи'' снова вышли на сцену: сеть в восторге

Это был непередаваемо прекрасный вечер. По силе эмоций, уж точно. Господи, я так долго ждала этот голос, эти интонации, эти родные песни. Но я и предположить не могла, что услышу его в красивейшем соборе, с прекрасной акустикой. Голос Славы летел под самые своды этого храма. Под управлением великолепного литовского оркестра. Люблюлюблюлюблюлюблю❤❤❤❤ #okeanelzy #океанельзи #вакарчук #vakarchuk

Публикация от Inna Okean (@innaokean)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что известную украинскую рок-группу "Океан Ельзи" покинул один из участников – сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич.

Персоны
Святослав ВакарчукОкеан Ельзи
Место
ЛитваВильнюс
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