"Оказался ранимым": звезда рэпа в России озадачил странным поведением. Видео

Известный российский рэпер Джиган сорвал интервью странным поведением, убежав из студии.

Соответствующее видео обнародовала на своей странице в Instagram журналистка Алена Жигалова, к которой на шоу "Алена, блин!" и пришел изначально артист (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Джиган что-то забыл в куртке Кадр из видео

"Отвлечемся от всеобщего предновогоднего шухера и елочной эстафеты, друзья, и перенесемся немножко в мир животных. Джиган прибыл в нашу студию в компании угрюмого вида мужчин, и до интервью вся компания первым делом пожелала посетить туалет. Их стремление уединиться (как мы поняли, чтобы быстро и эффективно подготовить товарища перед ответственным интервью) было настолько сильным, что терпения не хватило даже на несколько секунд оформления пропусков на друзей", – написала Алена.

Охранник Джигана попрыгал следом Кадр из видео

По словам Жигаловой, один из сопровождавших "с ловкостью парнокопытных" перепрыгнул через турникет, нарушив требования безопасности компании. Охранники сделала замечание, после чего угрюмая компания передумала давать интервью.

"Внезапно оно оскорбило до глубины души всю компанию во главе с гостем шоу, мгновенно передумавшим давать интервью. "Среднестатистический лох", как назвал его как-то раз Тимати, оказался очень ранимым", – добавила журналистка.

Она отметила, что вся банда удалилась восвояси, сорвав эфир с дорогостоящей подготовкой, декорациями, командой и съемочной группой, а Джиган позже "виноватым голосом сообщил" по телефону, что у него "испортилось настроение".

У Джигана испортилось настроение Кадр из видео

"Лично от себя считаю нужным предупредить всех коллег, приглашающих Джигана на съемки каких-то проектов — быть готовыми к самому неожиданному повороту событий, в виду особенностей развития некоторых представителей фауны, по какой-то причине называющих себя рэперами. А по факту, являющихся просто обезьянами, попутавшими берега", – констатировала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что супруга известного российского рэпера Джигана Оксана Самойлова беременна в четвертый раз.

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