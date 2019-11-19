"Ох*ренная!" Как выглядит замминистра, из-за которой оскандалились "слуги народа". Фото

В сети появились личные фотографии заместителя министра инфраструктуры Украины Александры Клитиной, которая якобы получила свою должность "через постель".

Так, OBOZREVATEL нашел страницу Клитиной в Instagram, где можно увидеть, как любит проводить свое время чиновница.

Александра Клитина Instagram

Судя по фото, Александра любит путешествовать, особенно замминистру инфраструктуры нравится отдых в теплых странах. На странице чиновницы много фотографий в купальниках, сделанных на пляже.

Александра Клитина Instagram

Кроме этого, в сети удалось найти снимок Клитиной из Крыма, опубликованный в ноябре 2015 года.

Александра Клитина Instagram

Также в Instagram Александры немало селфи с маленьким мальчиком, который, как удалось выяснить, является сыном чиновницы.

Александра Клитина с сыном Instagram

Александра Клитина с сыном Instagram

Какими еще фото Клитина делится со своими подписчиками.

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина Instagram

Александра Клитина с сыном Instagram

Отметим, что имя Клитиной всплыло в разговоре "слуг народа" с начальником полиции Кривого Рога.

Приводим часть разговора политиков:

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Ох**енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра

(Звучит смех)

- Это называется "я чиста перед вами"

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга

Александра Клитина

Как сообщал OBOZREVATEL:

на первой опубликованной записи отчетливо слышен голос нардепа Юрия Корявченкова, известного актера студии "Квартал 95" "Юзика". Вместе с ним были коллеги Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина и Вячеслав Медяник;

в октябре СМИ сообщили, что некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога;

Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". Позже политик подтвердил переписку с пранкером "Джокером";

В ноябре журналистка Светлана Крюкова сообщила, что "слуги" снова получили зарплату неофициально.

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