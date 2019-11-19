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19 ноября • обновлено в 16:02
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"Ох*ренная!" Как выглядит замминистра, из-за которой оскандалились "слуги народа". Фото

3.9т
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В сети появились личные фотографии заместителя министра инфраструктуры Украины Александры Клитиной, которая якобы получила свою должность "через постель".

Так, OBOZREVATEL нашел страницу Клитиной в Instagram, где можно увидеть, как любит проводить свое время чиновница.

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Новости
"Попала на должность через постель": всплыл новый компромат на "слуг народа"

Судя по фото, Александра любит путешествовать, особенно замминистру инфраструктуры нравится отдых в теплых странах. На странице чиновницы много фотографий в купальниках, сделанных на пляже.

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Кроме этого, в сети удалось найти снимок Клитиной из Крыма, опубликованный в ноябре 2015 года.

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Также в Instagram Александры немало селфи с маленьким мальчиком, который, как удалось выяснить, является сыном чиновницы.

Александра Клитина с сыном

Александра Клитина с сыном

Instagram

Александра Клитина с сыном

Александра Клитина с сыном

Instagram

Какими еще фото Клитина делится со своими подписчиками.

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Александра Клитина с сыном

Александра Клитина с сыном

Instagram

Отметим, что имя Клитиной всплыло в разговоре "слуг народа" с начальником полиции Кривого Рога.

Приводим часть разговора политиков:

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Ох**енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра

(Звучит смех)

- Это называется "я чиста перед вами"

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга

Александра Клитина

Александра Клитина

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на первой опубликованной записи отчетливо слышен голос нардепа Юрия Корявченкова, известного актера студии "Квартал 95" "Юзика". Вместе с ним были коллеги Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина и Вячеслав Медяник;

  • в октябре СМИ сообщили, что некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога;

  • Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". Позже политик подтвердил переписку с пранкером "Джокером";

  • В ноябре журналистка Светлана Крюкова сообщила, что "слуги" снова получили зарплату неофициально.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Анна Михно Анна Михно
Персона
Александра Клитина
Место
Украина
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Комментарии
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васильевич василий
васильевич василий
Непонятно тогда зачем в раде дрочат на трезубец?
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Он Алекс
Он Алекс
васильевич василий, в Раде дрочит только Кива, тот что в партии кума путина Медведчука
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну судя по фото он таки прав)через постель сто процентов,а что удивительного?вон Геращенко тоже через постель проезда на верх и это не секрет ее даже Власенко проколол прямо в Раде))))))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
слуги за услуги?
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