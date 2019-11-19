"Ох*ренная!" Как выглядит замминистра, из-за которой оскандалились "слуги народа". Фото

В сети появились личные фотографии заместителя министра инфраструктуры Украины Александры Клитиной, которая якобы получила свою должность "через постель".
Так, OBOZREVATEL нашел страницу Клитиной в Instagram, где можно увидеть, как любит проводить свое время чиновница.
Александра Клитина
Судя по фото, Александра любит путешествовать, особенно замминистру инфраструктуры нравится отдых в теплых странах. На странице чиновницы много фотографий в купальниках, сделанных на пляже.
Александра Клитина
Кроме этого, в сети удалось найти снимок Клитиной из Крыма, опубликованный в ноябре 2015 года.
Александра Клитина
Также в Instagram Александры немало селфи с маленьким мальчиком, который, как удалось выяснить, является сыном чиновницы.
Александра Клитина с сыном
Александра Клитина с сыном
Какими еще фото Клитина делится со своими подписчиками.
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина
Александра Клитина с сыном
Отметим, что имя Клитиной всплыло в разговоре "слуг народа" с начальником полиции Кривого Рога.
Приводим часть разговора политиков:
- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая?
- Ого! Ох**енная!
- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра
(Звучит смех)
- Это называется "я чиста перед вами"
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга
Александра Клитина
Как сообщал OBOZREVATEL:
на первой опубликованной записи отчетливо слышен голос нардепа Юрия Корявченкова, известного актера студии "Квартал 95" "Юзика". Вместе с ним были коллеги Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина и Вячеслав Медяник;
в октябре СМИ сообщили, что некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога;
Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". Позже политик подтвердил переписку с пранкером "Джокером";
В ноябре журналистка Светлана Крюкова сообщила, что "слуги" снова получили зарплату неофициально.
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