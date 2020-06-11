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11 июня • обновлено в 18:03
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Охлобыстин заявил о двух смертях в результате аварии, которую совершил Ефремов

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Российский актер Иван Охлобыстин снова прокомментировал ДТП с участием своего коллеги Михаила Ефремова и заявил не только про смерть потерпевшего, но и виновника.

Он заявил о том, что известный актер убил не только мужчину, который находился за рулем фургона, но и себя. Об этом он написал "ВКонтакте".

Охлобыстин уверен, что Ефремов не был ни Иисусом Христом, ни разбойником.

"Миша – заблудшая овца, точнее – пьяный баран, несущийся напролом", – отметил артист и отметил, что именно таким его и любили россияне.

Актер уверен, что доля вины в том, что произошло, есть и у сограждан Ефремова, которые начали ловить хайп на том, что произошло.

В конце речи Охлобыстин отметил, что во время аварии погиб не только Сергей Захаров, водитель фургона, но и сам актер.

"Погибли два человека – Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того, и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти, разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы", – подчеркнул Охлобыстин.

Напомним Ефремов был в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП. Об этом заявила Московская прокуратура.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.

  • Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

  • Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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Персоны
Михаил Ефремов Иван Охлобыстин
Место
Россия
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