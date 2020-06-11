Охлобыстин заявил о двух смертях в результате аварии, которую совершил Ефремов

Российский актер Иван Охлобыстин снова прокомментировал ДТП с участием своего коллеги Михаила Ефремова и заявил не только про смерть потерпевшего, но и виновника.
Он заявил о том, что известный актер убил не только мужчину, который находился за рулем фургона, но и себя. Об этом он написал "ВКонтакте".
Охлобыстин уверен, что Ефремов не был ни Иисусом Христом, ни разбойником.
"Миша – заблудшая овца, точнее – пьяный баран, несущийся напролом", – отметил артист и отметил, что именно таким его и любили россияне.
Актер уверен, что доля вины в том, что произошло, есть и у сограждан Ефремова, которые начали ловить хайп на том, что произошло.
В конце речи Охлобыстин отметил, что во время аварии погиб не только Сергей Захаров, водитель фургона, но и сам актер.
"Погибли два человека – Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того, и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти, разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы", – подчеркнул Охлобыстин.
Напомним Ефремов был в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП. Об этом заявила Московская прокуратура.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!