Охлобыстин высказался об откровенных сценах Асмус

Российский актер Иван Охлобыстин вступился за коллегу Кристину Асмус, которая уже долгое время подвергается критике из-за откровенных сцен в фильме "Текст".

Артист заявил, что не стал смотреть нашумевшую кинокартину, но уверен, что она никак не изменит его отношение к Асмус. По словам Охлобыстина, актриса всего добилась самостоятельно, несмотря на довольно трудную судьбу, что вызывает только восхищение. Он также добавил, что всегда будет защищать Кристину, ведь за время работы в сериале "Интерны" она стала ему практически родственником, передает "7days".

"Я Кристиной восхищаюсь, она красивая, очень душевная. У нее весь спектр достоинств. А что касается ее половой жизни или съемок в фильме "Текст", я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня "родственник", и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться. Я фильм не стал смотреть на всякий случай. Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа – это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая. Все, что она сделала в профессии, она сделала сама, ей никто не помогал, она не была ничьим протеже и замуж вышла уже звездой. Я всегда буду за нее вступаться", – заявил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.