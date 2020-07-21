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Охлобыстин высказался об откровенных сценах Асмус

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,3 т.
Охлобыстин высказался об откровенных сценах Асмус

Российский актер Иван Охлобистын вступился за коллегу Кристину Асмус, которая уже долгое время подвергается критике из-за откровенных сцен в фильме "Текст".

Артист заявил, что не стал смотреть нашумевшую кинокартину, но уверен, что она никак не изменит его отношение к Асмус. По словам Охлобыстина, актриса всего добилась самостоятельно, несмотря на довольно трудную судьбу, что вызывает только восхищение. Он также добавил, что всегда будет защищать Кристину, ведь за время работы в сериале "Интерны" она стала ему практически родственником, передает "7days".

"Я Кристиной восхищаюсь, она красивая, очень душевная. У нее весь спектр достоинств. А что касается ее половой жизни или съемок в фильме "Текст", я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня "родственник", и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться. Я фильм не стал смотреть на всякий случай. Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа – это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая. Все, что она сделала в профессии, она сделала сама, ей никто не помогал, она не была ничьим протеже и замуж вышла уже звездой. Я всегда буду за нее вступаться", – заявил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

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