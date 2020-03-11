Охлобыстин показал редкое фото повзрослевшей дочери: как выглядит

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин опубликовал редкое фото своей повзрослевшей дочери Варвары.

Так, снимок появился на личной странице артиста в Instagram.

Иван Охлобыстин film.ru

Фотографию Варвары Охлобыстин опубликовал в честь ее дня рождения – 10 марта дочери артиста исполнился 21 год.

"С днем рождения, доченька моя! Я люблю тебя больше жизни!", – написал под фото актер.

Примечательно, что поклонники, которые уже давно не видели снимки Варвары, принялись обсуждать внешность повзрослевшей девушки. В частности, пользователи отметили, что дочь Охлобыстина выросла настоящей красавицей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иван Охлобыстин высказался по поводу заявлений российских звезд в адрес России и ее жителей. В частности, актер прокомментировал высказывание актрисы Юлии Ауг, экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой и телеведущего Ивана Урганта.

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