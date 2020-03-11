Главная Новости
11 марта • обновлено в 10:09
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Охлобыстин показал редкое фото повзрослевшей дочери: как выглядит

1.9т
Читать материал на украинском

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин опубликовал редкое фото своей повзрослевшей дочери Варвары.

Так, снимок появился на личной странице артиста в Instagram.

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

film.ru

Фотографию Варвары Охлобыстин опубликовал в честь ее дня рождения – 10 марта дочери артиста исполнился 21 год.

"С днем рождения, доченька моя! Я люблю тебя больше жизни!", – написал под фото актер.

Примечательно, что поклонники, которые уже давно не видели снимки Варвары, принялись обсуждать внешность повзрослевшей девушки. В частности, пользователи отметили, что дочь Охлобыстина выросла настоящей красавицей.

Охлобыстин показал повзрослевшую дочь: как выглядит
Охлобыстин показал повзрослевшую дочь: как выглядит
Охлобыстин показал повзрослевшую дочь: как выглядит
Охлобыстин показал повзрослевшую дочь: как выглядит
Охлобыстин показал повзрослевшую дочь: как выглядит
Охлобыстин показал повзрослевшую дочь: как выглядит
Охлобыстин показал повзрослевшую дочь: как выглядит

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иван Охлобыстин высказался по поводу заявлений российских звезд в адрес России и ее жителей. В частности, актер прокомментировал высказывание актрисы Юлии Ауг, экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой и телеведущего Ивана Урганта.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Анна Михно
Персона
Иван Охлобыстин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги