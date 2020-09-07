Российский актер Иван Охлобыстин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь актеру Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП.

Свое обращение он опубликовал на личной странице во "Вконтакте". В нем Охлобыстин указал, что не ставит под сомнение вину Ефремова, но просит главу государства помиловать артиста, так как он "не выживет в тюрьме".

"Уважаемый Владимир Владимирович! Хочу обратиться к вам с личной просьбой о судьбе моего друга Михаила Ефремова, которому 8 сентября сего года объявят приговор, за совершенное им тяжкое преступление – убийство безвинного человека. Вне всяких сомнений Михаил виноват... Однако пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества", – отметил Охлобыстин.

Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов. stuki-druki.com

Он также добавил, что знает: его обращение к главе государства вызовет общественное недовольство и порицание. Однако, по словам Охлобыстина, это единственная его возможность спасти друга.

"Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека, и я все-таки прошу. И простите за публичность обращения, в ином случае мне вряд ли удастся донести до вас мою просьбу", – подытожил актер.

Охлобыстин обратился к Путину с просьбой пощадить Ефремова. скриншот

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