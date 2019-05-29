"Ох, как нежно!" Бабкин поразил сеть откровенным фото с женой

Украинский певец Сергей Бабкин поделился пикантным фото с беременной женой Снежаной.

Так, фото он опубликовав на своей странице в Instagram. Пара очень нежно обнимает друг друга.

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За час пост собрал почти 4000 лайков. Большинство сторонников этой звездной пары были поражены красотой снимков.

Бабкин с женой Снежаной KP.UA

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"Волшебство и Магия чувств. Любви вам безграничной!!! Какая красота!", "Вы невероятные", "Пусть все сбудется", "Вы замечательные", - комментировали люди.

Правда были и такие кто упрекнул паре публикацией столь откровенных снимков: "Все прекрасно, но такие фото это не на всю страну. Это семейные личные фото. Перегнули", - написал один из подписчиков.

Напомним, что с будущей женой Снежаной Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. В мае 2008-го пара обвенчалась, а в марте 2009-го они официально стали мужем и женой. О третьей беременности Снежаны Бабкиной стало известно в марте этого года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, будучи уже беременной третьим ребенком, супруга украинского певца Сергея Бабкина отправилась с ним в тур, который был запланирован до новости об интересном положении женщины и не мог быть отменен. В одном из своих интервью Снежана Бабкина вспомнила, как надеялась, что в дороге между 24 городами у нее не будет токсикоза. Однако все сложилось так, что жена артиста буквально не могла "ни сидеть, ни ходить, ни дышать".

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