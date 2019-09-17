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18 сентября • обновлено в 03:14
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"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

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Солистка культовой украинской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег снялась полностью обнаженной для мужского глянца Maxim.

Так, снимками пикантной фотосессии звезда поделилась на своей странице в Instagram. Артистка заявила, что сейчас выглядит совсем по-другому, чем три с половиной года назад, когда у нее была первая фотосессия для этого журнала.

"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

Эрика Герцег

Фото из Instagram

"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

Эрика Герцег полностью обнажилась для MAXIM

Фото из Instagram

"Я сейчас совсем по-другому выгляжу, чем три с половиной года назад, когда была моя первая фотосессия для MAXIM. И дело не только в тренировках. Я духовно преобразилась, многое осознала и приняла себя, стала гораздо увереннее. Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек — хотела чувствовать себя и выглядеть лучше", — написала Герцег.

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Отметим, что на других фото Эрика позировала в полупрозрачном белье телесного цвета, демонстрируя свое сексуальное тело.

"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

Эрика Герцег на обложке журнала MAXIM

Фото из Instagram

"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

Эрика Герцег в откровенном белье

Фото из Instagram

"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

Эрика Герцег сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии
"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии
"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии
"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка украинской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег покорила фанатов своим подтянутым, похудевшим телом, показав им снимки из отдыха.

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Персона
Эрика Герцег
Место
Украина
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