"Огонь!" Солистка "ВИА Гры" снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

Солистка культовой украинской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег снялась полностью обнаженной для мужского глянца Maxim.

Так, снимками пикантной фотосессии звезда поделилась на своей странице в Instagram. Артистка заявила, что сейчас выглядит совсем по-другому, чем три с половиной года назад, когда у нее была первая фотосессия для этого журнала.

Эрика Герцег Фото из Instagram

Эрика Герцег полностью обнажилась для MAXIM Фото из Instagram

"Я сейчас совсем по-другому выгляжу, чем три с половиной года назад, когда была моя первая фотосессия для MAXIM. И дело не только в тренировках. Я духовно преобразилась, многое осознала и приняла себя, стала гораздо увереннее. Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек — хотела чувствовать себя и выглядеть лучше", — написала Герцег.

Отметим, что на других фото Эрика позировала в полупрозрачном белье телесного цвета, демонстрируя свое сексуальное тело.

Эрика Герцег на обложке журнала MAXIM Фото из Instagram

Эрика Герцег в откровенном белье Фото из Instagram

Эрика Герцег сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка украинской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег покорила фанатов своим подтянутым, похудевшим телом, показав им снимки из отдыха.

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