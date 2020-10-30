Глюкоза в бикини позировала в объятиях мужа на Мальдивах

Obozrevatel Люди 10:56, 30.10.2020 Обновлено: 11:22, 30.10.2020

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после съемок в комедийном фильме Александра Реввы "Бабушка легкого поведения – 3", отправилась на Мальдивы, чтобы отдохнуть с мужем.

Артистка более 14 лет находится в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Совместной фотографией с пляжа, она поделилась на странице в Instagram.

Глюкоза более 14 лет находится в браке с бизнесменом Александром Чистяковым.
instagram.com/glukozamusic/

На снимке певица в желтом сдельном купальнике обнимает мужа, сидящего на песке. На нем только солнцезащитные очки и синие шорты.

instagram.com/glukozamusic/

Полонники восхитились фото и физической формой супругов.

"Горячая парочка", "Прям в точку слова, а вы – огонь, пожар", "Любимые", – прокомментировали фолловеры.

instagram.com/glukozamusic/
instagram.com/glukozamusic/

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Глюкоза прокомментировала видеоролик, на котором она в разговоре с киевской погранслужбой назвала Крым украинским.

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