Глюкоза в бикини позировала в объятиях мужа на Мальдивах

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после съемок в комедийном фильме Александра Реввы "Бабушка легкого поведения – 3", отправилась на Мальдивы, чтобы отдохнуть с мужем.

Артистка более 14 лет находится в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Совместной фотографией с пляжа, она поделилась на странице в Instagram.

Глюкоза более 14 лет находится в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. instagram.com/glukozamusic/

На снимке певица в желтом сдельном купальнике обнимает мужа, сидящего на песке. На нем только солнцезащитные очки и синие шорты.

instagram.com/glukozamusic/

Полонники восхитились фото и физической формой супругов.

"Горячая парочка", "Прям в точку слова, а вы – огонь, пожар", "Любимые", – прокомментировали фолловеры.

instagram.com/glukozamusic/

instagram.com/glukozamusic/

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Глюкоза прокомментировала видеоролик, на котором она в разговоре с киевской погранслужбой назвала Крым украинским.