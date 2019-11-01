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1 ноября • обновлено в 19:04
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"Огонь": Кароль взволновала фанатов соблазнительными формами

1.9т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", порадовала поклонников новым соблазнительным фото.

На снимке украинская секс-бомба позировала в соблазнительном мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу. Фотографию Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

"Слушай новую песню "Иди на жизнь". Жду тебя 22, 23, 24 декабря на праздничных гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Будут все", – сказано в описании.

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Тина Кароль на соблазнительном фото

Тина Кароль на соблазнительном фото

instagram/tina_karol

Пользователи потеряли дар речь от восторга по поводу нового соблазнительного снимка Кароль. В комментариях отметили, что выглядит она великолепно.

"Боже, что не фотка – то шедевр", "Очень красивая", "Супер", "Кроссы прикольные", "Огонь", "Богиня", "Самая", "Невероятная", – отреагировали поклонники.

"Огонь": Кароль взволновала фанатов соблазнительными формами
"Огонь": Кароль взволновала фанатов соблазнительными формами
"Огонь": Кароль взволновала фанатов соблазнительными формами

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль поразила поклонников снимком, на котором позировала в облегающем платье красного цвета, которое подчеркивало каждый изгиб ее тела.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
Красота шоу-бизнес фотографии фотосессия
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