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6 декабря • обновлено в 12:31
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"Огонь": Джамала подчеркнула пышную грудь глубоким вырезом

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Украинская певица Джамала появилась на публике в соблазнительном наряде, который подчеркнул пышную грудь звезды.

Так, на фото, которыми артистка поделилась в своем Instagram, она сфотографирована в блестящем серебристом костюме, который надела на короткий черный топ.

Джамала

Джамала

Инстаграм

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"Как вам не стыдно!" Джамала рассказала о неприятном инциденте с нетрезвым поклонником

Наряд акцентировал внимание на формах Джамалы, в частности на ее пышном бюсте.

Джамала

Джамала

Инстаграм

Джамала

Джамала

Инстаграм

Поклонники не смогли пройти мимо пикантных фотографий звезды и засыпали ее комплиментами:

"Роскошная", "Великолепная", "Фотографии огонь", "Лучшая", "Красавица", "Супер красотуля".

"Огонь": Джамала подчеркнула пышную грудь глубоким вырезом
"Огонь": Джамала подчеркнула пышную грудь глубоким вырезом
"Огонь": Джамала подчеркнула пышную грудь глубоким вырезом
"Огонь": Джамала подчеркнула пышную грудь глубоким вырезом
"Огонь": Джамала подчеркнула пышную грудь глубоким вырезом
Джамала

Джамала

Инстаграм

Джамала

Джамала

Инстаграм

Ранее украинская певица Джамала рассказала, как российские журналисты не давали покоя ее родителям после победы в Евровидении.

В интервью артистка призналась, что родителям было очень тяжело после ее победы на конкурсе, ведь росСМИ пытались добыть информацию любым путем.

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Автор
Анна Михно
Персона
Джамала
Место
Украина
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