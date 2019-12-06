"Огонь": Джамала подчеркнула пышную грудь глубоким вырезом

Украинская певица Джамала появилась на публике в соблазнительном наряде, который подчеркнул пышную грудь звезды.

Так, на фото, которыми артистка поделилась в своем Instagram, она сфотографирована в блестящем серебристом костюме, который надела на короткий черный топ.

Джамала Инстаграм

Наряд акцентировал внимание на формах Джамалы, в частности на ее пышном бюсте.

Джамала Инстаграм

Джамала Инстаграм

Поклонники не смогли пройти мимо пикантных фотографий звезды и засыпали ее комплиментами:

"Роскошная", "Великолепная", "Фотографии огонь", "Лучшая", "Красавица", "Супер красотуля".

Джамала Инстаграм

Джамала Инстаграм

Ранее украинская певица Джамала рассказала, как российские журналисты не давали покоя ее родителям после победы в Евровидении.

В интервью артистка призналась, что родителям было очень тяжело после ее победы на конкурсе, ведь росСМИ пытались добыть информацию любым путем.

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