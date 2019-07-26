Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Огонь, детка": юная звезда "Школы" взбудоражила сеть полуголыми фото

7.5т Читать материал на украинском

Юная звезда популярного украинского сериала "Школа" Ирина Кудашова восхитила поклонников откровенными фото в леопардовом бикини на одесском пляже.

Соответствующее фото 19-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав восторг фолловеров стройной фигурой.

"Сколько женихов уже убитые тобой, детка", – подписала звезда "Школы" под снимком, на котором позирует в леопардовом купальнике.

Ирина Кудашова танцует в купальнике

Ирина Кудашова танцует в купальнике

сторис

Новости
Дорофеева показала соблазнительные формы в бикини

Поклонники в комментариях написали, что Ирине очень идет, и фигура выглядит неотразимо.

"Тебе так идет это купальник. Фигура шикарная, как и ты", "Какая красивая", "Ты так сильно загорела, или это контуринг для увеличения груди", "Просто огонь, детка", – написали в сети.

Ирина Кудашова

Ирина Кудашова

instagram/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова

Ирина Кудашова

instagram/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова

Ирина Кудашова

instagram/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова

Ирина Кудашова

instagram/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова

Ирина Кудашова

instagram/irinaa_kudashova

"Огонь, детка": юная звезда "Школы" взбудоражила сеть полуголыми фото
"Огонь, детка": юная звезда "Школы" взбудоражила сеть полуголыми фото
"Огонь, детка": юная звезда "Школы" взбудоражила сеть полуголыми фото
"Огонь, детка": юная звезда "Школы" взбудоражила сеть полуголыми фото

Ирина Кудашове с друзьями

Ирина Кудашове с друзьями

instagram/irinaa_kudashova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда нашумевшего украинского сериала "Школа" Лиза Василенко порадовала поклонников дикими танцами в коротком топе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Тег
сериал
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
28
9
Смешно
1
Интересно
5
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Бедняжка, ни задницы, ни груди, а между ног трактор проехал... Эх, класотка... Улыбнула.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel