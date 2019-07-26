"Огонь, детка": юная звезда "Школы" взбудоражила сеть полуголыми фото

Юная звезда популярного украинского сериала "Школа" Ирина Кудашова восхитила поклонников откровенными фото в леопардовом бикини на одесском пляже.

Соответствующее фото 19-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав восторг фолловеров стройной фигурой.

"Сколько женихов уже убитые тобой, детка", – подписала звезда "Школы" под снимком, на котором позирует в леопардовом купальнике.

Ирина Кудашова танцует в купальнике сторис

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Поклонники в комментариях написали, что Ирине очень идет, и фигура выглядит неотразимо.

"Тебе так идет это купальник. Фигура шикарная, как и ты", "Какая красивая", "Ты так сильно загорела, или это контуринг для увеличения груди", "Просто огонь, детка", – написали в сети.

Ирина Кудашова instagram/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова instagram/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова instagram/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова instagram/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова instagram/irinaa_kudashova

Ирина Кудашове с друзьями instagram/irinaa_kudashova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда нашумевшего украинского сериала "Школа" Лиза Василенко порадовала поклонников дикими танцами в коротком топе.

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