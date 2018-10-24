Оголилась в храме: эпатажная модель спровоцировала скандал дерзкой фотосессией

Эпатажная бельгийская модель Мариса Папен прославилась очередной скандальной фотосессией, на этот раз девушка оголилась в соборе Святой Софии в Стамбуле (Турция).

Как сообщает Mirror, публикуя снимки, Папен явилась в собор в хиджабе и задрала юбку на его пороге перед большой группой туристов.

Фото: mirror.co.uk

"Если вы когда-нибудь были в соборе Святой Софии, вы знаете, что нет ни дня, когда бы его не наводнили тысячи туристов. Мы дождались момента, когда гид приблизился со своей группой, чтобы все могли нас видеть", - рассказала об идее свой фотосессии модель.

На некоторых снимках Папен позирует у входа в собор совершенно без одежды. Автором фотосета стал австралийский фотограф Джесси Уокер.

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При этом, как вспомнила девушка, первое фото автора не устроило, поэтому на следующий день им пришлось вернуться и повторить дерзкий выпад на пороге храма. На этот раз полицейские выяснили, кем являются столь уникальные "прихожане" и направились за ними в местный отель. Правда, Папен и ее фотограф к тому моменту уже успели съехать.

Среди работ модели сегодня можно отыскать не менее дерзкие снимки, на которых бельгийка также позирует совершенно обнаженной.

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на популярный глянец Vogue обрушился шквал критики из-за внешности модели.