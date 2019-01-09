Оголенные фото, измены и конфликт с Маркл: топ-5 скандалов с Кейт Миддлтон

В среду, 9 января, день рождения празднует супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Любимице британцев исполнилось 37 лет. Несмотря на то, что знаменитая наследница королевского престола в настоящее время обладает практически безупречной репутацией, несколько раз она все же становилась героиней громких скандалов. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, в какие конфликтные ситуации попадала Миддлтон.

Обнаженные фото

В 2012 году из-за Кейт Миддлтон разгорелся один из самых громких международных скандалов. Тогда герцогиня отдыхала вместе с мужем, принцем Уильямом на частной вилле во Франции. Местным папарацци удалось сделать снимки, на которых герцогиня была запечатлена с голой грудью. Фото загорающей Кейт облетели весь мир, но Букингемский дворец отнесся к произошедшему, как к нарушению права на личное пространство.

Новости Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон угодила в объективы папарацци

После серии громких заявлений представители королевской семьи подали в суд на французское издание. Разбирательства длились шесть лет, и в итоге закончились победой английской стороны. Французам же пришлось признать, что сделанные снимки были вмешательством в частную жизнь.

Оголенные фото Кейт Миддлтон Таблоид Se Og Hor

Оголенные фото Кейт Миддлтон Таблоид Se Og Hor

Помимо этого, Кейт Миддлтон несколько раз попадала в курьезные ситуации во время выходов в свет. Так, один из немецких таблоидов в 2014 году опубликовал провокационный снимок, на котором запечатлена оголенная "пятая точка" герцогини Кембриджской. Журналисты сделали фото во время визита Уильяма и Кейт в Австралию. Королевская чета прилетела в местный парк "Голубые горы" на вертолете. Его винты подняли сильный ветер, из-за которого задралось платье Миддлтон.

Кейт Миддлтон на приеме в Австралии

Вероятная измена принца Уильяма

Британская журналистка и писательница Джессика Джейн на страницах своей книги "Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой" описала случай, когда в 2009 году Уильям едва не лишился отношений с Кейт из-за своей легкомысленности.

"Кейт тогда оставила работу. Ей нужно было время, чтобы подумать над отношениями с Уильямом. В тот вечер он предпочел пойти в клуб с друзьями, где танцевал и флиртовал с другой девушкой", — рассказала автор книги.

Newsroyal

Еще одна семейная драма развернулась в 2017 году, когда принц Уильям уехал вместе с друзьями в Швейцарию. Тогда наследник королевского престола оставил жену на несколько недель, проигнорировав важные мероприятия, на которых было необходимо его присутствие. Примечательно, что в компании с Уильямом развлекались и посторонние девушки.

Также СМИ сообщали о его возможном романе с юной моделью Софи Тейлор. Якобы девушка сразу приглянулась будущему королю, и он провел вместе с ней несколько ночей. Уильям подобные слухи никак не комментировал, Кейт также предпочла хранить молчание.

Софи Тейлор Elle

Конфликт с супругой принца Гарри Меган Маркл

Слухи о напряженных отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон начали распространяться еще в 2018 году. Отношения между герцогинями якобы не заладились с момента свадьбы Маркл и принца Гарри – Миддлтон не одобрила его выбор. Позже Меган отказалась жить в Кенсингтонском дворце. Бывшая актриса и принц Гарри решили переехать в поместье Фрогмор, которое находится в Виндзоре.

Помимо этого, в конце 2018 года британские СМИ сообщили о том, что Кейт дала Меган пощечину за то, что она грубо разговаривала с сотрудниками, работающими на герцогиню Кембриджскую. Официальный представитель Букингемского дворца решил положить конец этим слухам, заверив, что между герцогинями никогда не было ничего из того, о чем пишут в таблоидах.

Пренебрежение королевским этикетом

В апреле 2011 года в Вестминстерском аббатстве состоялось одно из самых обсуждаемых событий XXI века – Кейт Миддлтон стала официальной супругой принца Уильяма. К этому браку влюбленные шли долгих восемь лет. Поговаривали, что Уильям относится к своей невесте несерьезно, раз за разом отменяя свадьбу.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Marie Claire

И вот, когда мероприятие состоялось, СМИ акцентировали внимание на грубую ошибку, которую допустила Кейт во время торжества. Как оказалось, герцогиня Кембриджская должна была сделать реверанс, чтобы поприветствовать королеву во время выхода из дворца, но забыла об этом.

"Невеста должна поклониться королеве, когда проходит рядом с ней, а Кейт Миддлтон не сделала этого. Протокол очень важен. Там указаны время и порядок прибытия гостей. Невеста приезжает последней, но самым последним гостем всегда оказывается королева", – подчеркнул эксперт по этикету в одном из документальных фильмов, посвященном королевской семье.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Marie Claire

К слову, на свадьбе отличился и жених: Уильям попросил брата Гарри стать его свидетелем, хотя по традиции монархи могут пользоваться лишь услугами помощников.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Marie Claire

Несоблюдение дрес-кода королевской семьи

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон считается настоящей иконой стиля, модные критики неоднократно указывали на то, что ее выбор нарядов для выходов в свет бывает неуместным.

Кейт Миддлтон в платье от Zarа, стоимостью 40 фунтов стерлингов

Новости Кейт Миддлтон пришла на королевский прием в дешевом платье

Кейт неоднократно критиковали и за слишком глубокие декольте, и за чрезмерно откровенные разрезы на платьях. Однако герцогиня продолжает экспериментировать, игнорируя даже замечания королевы. Также Миддлтон нередко игнорирует модные бренды, которые много лет пользуются спросом среди представителей королевской семьи. Так, герцогиня Кембриджская питает любовь к демократичным и бюджетным маркам одежды, за что СМИ нередко называли ее "простушкой", не обладающей собственным стилем.

Кейт Миддлтон в платье от Zarа, стоимостью 40 фунтов стерлингов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские журналисты подсчитали затраты на парадные гардеробы герцогинь королевской семьи Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Оказалось, что на светские наряды Меган Маркл тратит значительно больше денег, чем герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.