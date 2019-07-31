Оголенная звезда "Квартала" показала пикантное фото из душа

Актриса студии "Квартал 95", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук показала в сети пикантный снимок.

Так, девушка на личной странице в Instagram опубликовала соблазнительное фото, на котором изображена с оголенными плечами и зачесанными назад влажными волосами.

В своем посте Марта рассуждала о том, как принимает горячий душ и чем это полезно для внутреннего состояния певицы.

Марта Адамчук и Елена Кравец Instagram @zhenskiykvartal_official

"Сегодня, принимая горячий душ, я почему-то задумалась – как же все-таки услышать себя и понять, чего ты на самом деле хочешь? Чуть не упала в медитацию под водой, и вдруг до меня дошло, что в тот момент я делала именно то, чего мне хотелось – принимала горячий душ. Оказывается, все так легко", – загадочно написала артистка.

Также она добавила, что каждому человеку важно четко понимать, чего он хочет от жизни в данный ее момент. А если что-то не получается, по мнению Адамчук, желания могут быть неверными.

"Наверное, иногда нужно просто прийти, а не выносить себе мозг и понять, что с тобой происходит абсолютно то, чего ты хочешь. Уже. В данный момент. Ну и получается, если что-то не устраивает, то стоит посмотреть – может, что-то не так с желаниями?" – закончила мысль Марта.

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