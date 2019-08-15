"Ого, возбуждает!" Тодоренко засветила огромную грудь на пикантном снимке

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко восхитила сеть пикантным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала вместе со своими подругами в откровенном купальнике с очень глубоким декольте.

"Пусть всегда будет лето, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет купальник. Рассказывайте, где успели отдохнуть этим летом? Мы были в Масса-Лубренсе, Сорренто, на острове Крит, Одессе", — написала Тодоренко.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды. Они засыпали Регину и ее подруг комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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