"Ого, какая грудь": Тодоренко взволновала сеть пышным декольте

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, поделилась соблазнительным кадром.

На снимке, который звезда опубликовала в Instagram, Тодоренко похвасталась своей пышной грудью.

"Уложила всех спать, теперь самое время прибраться и приготовить суп", - подписала пикантное фото Регина.

Регина Тодоренко Инстаграм

В комментариях многие подписчики поддержали разговор звезды о буднях мамы, однако большинство не смогли пройти мимо сексуального декольте телеведущей:

"Ого, какая грудь", "Шикарно", "Невероятная мамасита", "Грудь шикарная".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко поделилась интимными подробностями из личной жизни, а также призналась, как ей удалось так быстро вернуться в идеальную форму после родов.

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