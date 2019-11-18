"Ого, какая грудь": Тодоренко взволновала сеть пышным декольте

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, поделилась соблазнительным кадром.
На снимке, который звезда опубликовала в Instagram, Тодоренко похвасталась своей пышной грудью.
"Уложила всех спать, теперь самое время прибраться и приготовить суп", - подписала пикантное фото Регина.
Регина Тодоренко
Инстаграм
В комментариях многие подписчики поддержали разговор звезды о буднях мамы, однако большинство не смогли пройти мимо сексуального декольте телеведущей:
"Ого, какая грудь", "Шикарно", "Невероятная мамасита", "Грудь шикарная".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко поделилась интимными подробностями из личной жизни, а также призналась, как ей удалось так быстро вернуться в идеальную форму после родов.
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