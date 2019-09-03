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6 сентября • обновлено в 02:58
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"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь

10.6т Читать материал на украинском

50-летняя российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс восхитила поклонников откровенными фото и видео.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она хвасталась различными купальниками, демонстрируя пышную грудь (видео смотрите ниже).

"Я на длительное время закрыла для себя вопрос купальников с push-up. Мне все время что-то жало, терло и было не комфортно. Но, теперь я кардинально поменяла свое мнение на этот счет — грудь чувствует себя комфортно и выглядит просто волшебно в этих купальниках", — написала Бледанс.

"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь

Эвелина Бледанс

Фото: politeka.net

"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь

Эвелина Бледанс

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь
"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь
"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь
"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь
"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь
"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь

Эвелина Бледанс засветила грудь

Фото из Instagram

"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь

Эвелина Бледанс засветила грудь

Фото из Instagram

"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь

Эвелина Бледанс в сексуальном белье

Фото из Instagram

"Ого, как эротично!" 50-летняя российская звезда показала пышную грудь

Эвелина Бледанс в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эвелина Бледанс позировала в белом платье с очень глубоким декольте, засветив грудь, из-за чего у поклонников просто не было слов.

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Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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