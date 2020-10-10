Огневич рассказала о затяжной болезни сестры

Украинская певица Злата Огневич рассказала о затяжной болезни своей сестры, которая стала жертвой недобросовестных медиков.

На странице в Instagram артистка рассказала свою историю о процедуре лазерной эпиляции.

"О чём молчат центры лазерной эпиляции и о чём расскажу Вам Я. Эту тему решила затронуть, так как осень - самое время делать лазерные процедуры, не рискуя заработать пигментацию кожи. Всё началось в далёком детстве, в Крыму. Как бы так помягче сказать... В общем, от недостатка волос я никогда не страдала и постоянно с этим боролась, как могла. В ход шёл даже отвар дурман-травы. И только спустя долгое время, приехав в Киев, я узнала о существовании лазера. Сначала это был диодный лазер и минимальный эффект. А потом (спасибо супер-врачу), мне рассказали о существовании александритового лазера. Я нашла прекрасную клинику и до сих пор туда хожу", – поделилась с поклонниками звезда.

Кроме того, Огневич упомянула о негативных последствиях лазерной эпиляции. Так, сестра звезды стала жертвой недобросовестных медиков и получила проблемы с кожей, последствия которой она лечит до сих пор.

"А теперь – печальная история. Моя любимая сестричка пошла на подобную процедуру в клинику сомнительной репутации, там была какая-то акция на курс... Я предупредила, что лучше не рисковать. Итог: фолликулярный гиперкератоз и лечение, которое уже превысило 1000 у.е. Девчонки, будьте внимательны с этим видом процедур. Идите в хорошую клинику, узнайте всё про лазер, на котором там работают. Если нужной клиники, с хорошим аппаратом в Вашем городе не имеется – найдите время и посетите другой город, где такой аппарат есть. Ведь лазерную эпиляцию можно делать раз в месяц, а то и раз в полтора. Заодно, смена обстановки и небольшое путешествие. Здоровье бесценно", - рассказала Огневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Злата Огневич сверкнула пышной грудью в откровенном наряде.