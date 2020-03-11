Ofliyan презентовали новый клип на песню "НеПобедительница"

Музыкальный дуэт Катерины Офлиян и Игоря Бирюченко "Ofliyan" презентовал клип на песню "НеПобедительница". Съемки проходили в Киеве на различных локациях.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале коллектива (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Пресс-служба

"Куда не посмотри - вокруг одни победительницы по жизни, а у тебя последняя сотня в кармане и дальше вообще непонятно что будет. С одной стороны – подружка, которая готова сделать грудь, чтобы вернуть парня, с другой стороны – родители, которые просят внуков и напоминают, что часики тикают. Песня - манифест, призывающая гнуть свою линию, несмотря ни на что. Идти против духоты, посредственности, серости и глупости", - рассказывает Катерина Офлиян.

Пресс-служба

Офлиян отметила, что у группы не было официального разрешения снимать видео в метро.

"Самые волнительные места - это метро и вокзал, так как там нельзя снимать, и мы не получали официального разрешения. В метро мы ездили с Дорогожичей до Сырца и обратно. Туда-сюда в течении часа, наверное. Было пару моментов, когда на нас очень внимательно посмотрела работница метро, мы подумали - все, сейчас нас лицом в пол и конец. Но, она отвела взгляд, и мы запрыгнули в вагон, уже в пятый раз. Носились по вагону, даже, когда там сидели люди. На лицах у них был шок", - поделилась девушка.

Пресс-служба

Режиссером клипа выступила Анастасия Дума, а над образами работала Леся Патока.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная украинская группа "Время и Стекло" 10 марта презентовала свой новый клип на песню "Навсегда/никогда"

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