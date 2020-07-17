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Официантка из США составила рейтинг самых хамоватых звезд

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
7,0 т.
Официантка из США составила рейтинг самых хамоватых звезд

Кайли Дженнер и Хейли Бибер оказались не очень вежливыми.

23-летняя Джулия Керолан составила рейтинг знаменитостей, с которыми она познакомилась, когда работала в одном из самых популярных заведений в Манхэттене (США). Американка рассказала, кто был вежливым, а кто оставил неприятный осадок.

Девушка опубликовала две части рейтинга в TikTok. Видео набрали 2,6 млн и 1,6 млн просмотров. При составлении списка официантка опиралась на поведение звезд и количество чаевых, которые они оставляли.

Кайли Дженнер оказалась самым большим разочарованием для Джулиан

Кайли Дженнер оказалась самым большим разочарованием для Джулиан Versiya.info

Разочарованием девушки стала бывшая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер, которая получила 2 балла. Она была вежливой, но оставила слишком мало чаевых – всего 20 долларов (545 гривен) с чека на 500 долларов (13 000 гривен).

Жена Джастина Бибера Хейли Бибер (Болдуин) разочаровала Керолан и получила лишь 3,5 балла. Как призналась автор ролика, с 23-летней моделью она виделась несколько раз, и каждый раз звезда грубо себя вела. Увидев видео, любимая Бибера извинилась перед Джулией и объяснила, что она могла быть такой не нарочно.

Официантка назвала Хейли Бибер не очень вежливой

Официантка назвала Хейли Бибер не очень вежливой Скриншот видео в TikTok Джулии Керолан

Кендалл Дженнер также не сдалась девушке очень приятной личностью. Она не общалась с персоналом, а о собственных желаниях сообщала через своих помощников. Поэтому звезда получила 4 балла.

Певец Ник Джонас получил 8 баллов из 10. Сестры Белла и Джиджи Хадид, которым Джулия поставила 10 баллов, были очень приятными, доброжелательными и скромными. А исполнительница Бейонсе даже лично поблагодарила официантку за хорошее обслуживание, за что получила 10 млн баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее составили рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в Instagram.

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