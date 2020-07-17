Официантка из США составила рейтинг самых хамоватых звезд

Кайли Дженнер и Хейли Бибер оказались не очень вежливыми.

23-летняя Джулия Керолан составила рейтинг знаменитостей, с которыми она познакомилась, когда работала в одном из самых популярных заведений в Манхэттене (США). Американка рассказала, кто был вежливым, а кто оставил неприятный осадок.

Девушка опубликовала две части рейтинга в TikTok. Видео набрали 2,6 млн и 1,6 млн просмотров. При составлении списка официантка опиралась на поведение звезд и количество чаевых, которые они оставляли.

Кайли Дженнер оказалась самым большим разочарованием для Джулиан Versiya.info

Разочарованием девушки стала бывшая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер, которая получила 2 балла. Она была вежливой, но оставила слишком мало чаевых – всего 20 долларов (545 гривен) с чека на 500 долларов (13 000 гривен).

Жена Джастина Бибера Хейли Бибер (Болдуин) разочаровала Керолан и получила лишь 3,5 балла. Как призналась автор ролика, с 23-летней моделью она виделась несколько раз, и каждый раз звезда грубо себя вела. Увидев видео, любимая Бибера извинилась перед Джулией и объяснила, что она могла быть такой не нарочно.

Официантка назвала Хейли Бибер не очень вежливой Скриншот видео в TikTok Джулии Керолан

Кендалл Дженнер также не сдалась девушке очень приятной личностью. Она не общалась с персоналом, а о собственных желаниях сообщала через своих помощников. Поэтому звезда получила 4 балла.

Певец Ник Джонас получил 8 баллов из 10. Сестры Белла и Джиджи Хадид, которым Джулия поставила 10 баллов, были очень приятными, доброжелательными и скромными. А исполнительница Бейонсе даже лично поблагодарила официантку за хорошее обслуживание, за что получила 10 млн баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее составили рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в Instagram.