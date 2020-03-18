Песенный конкурс Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса. Такое решение приняла группа организаторов в среду, 18 марта.

Об отмене проведение Евровидения в 2020 году сообщили на официальном сайте конкурса, а также на всех страницах мероприятиях в социальных сетях.

"Последние несколько недель мы изучили все альтернативные варианты, которые позволили бы провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением Covid-19 по всей Европе, и ограничения властями Нидерландов и других стран-участниц привели нас к этому сложному решению", – сообщила пресс-служба Евровидения.

В Европейском вещательном союзе (EBU) также сообщили, что в первую очередь беспокоятся о здоровье артистов и зрителей мероприятия.

"Все основные события в Европе уже были приостановлены, отменены или отложены из-за коронавируса. Даже УЕФА решила перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год", – добавили в EBU.

Напомним, ранее о том, что Евровидение-2020 будет отменено сообщил ряд СМИ. Они ссылались на заявление Израильской корпорации телерадиовещания ("Кан")

Евровидение-2020 должно было состояться в 12, 14 и 16 мая в городе Роттердам (Нидерланды).

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