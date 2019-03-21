"Одним шутом меньше": Лоза жестко отреагировал на уход Шнурова со сцены

Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на роспуск группы "Ленинград", о котором ранее объявил лидер коллектива Сергей Шнуров.

Так, в беседе с НСН он назвал Шнурова "шутом" и выразил уверенность в том, что место скандального певца скоро займут "новые матерщинники".

"Свято место пусто не бывает, найдутся новые матерщинники. Мне абсолютно неинтересно, уйдет он или нет. Я спрашиваю людей, которые читали Пастернака, Мандельштама, Пушкина хотя бы — сколько поэзии в текстах Шнурова? Нисколько, ноль. Спрашиваю музыкантов — сколько музыки в его композициях? Ноль. А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола. Так что будет одним шутом меньше", — прокомментировал Лоза.

Юрий Лоза Фото: Владимир Веленгурин

Сергей Шнуров Фото: tsargrad.tv

Также он добавил, что уход Шнурова ничего не изменит в российском шоу-бизнесе.

"Шнуром больше, шнуром меньше. Отряд не заметит потери бойца. Более того, многие будут рады — товарищи, которым он освободит дорожку. Тем, кто хочет такой же славы так же добиваться. Так что все это ерунда", — отметил Юрий.

Сергей Шнуров Фото: rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". Так, Сергей в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

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