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"Одним шутом меньше": Лоза жестко отреагировал на уход Шнурова со сцены

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Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на роспуск группы "Ленинград", о котором ранее объявил лидер коллектива Сергей Шнуров.

Так, в беседе с НСН он назвал Шнурова "шутом" и выразил уверенность в том, что место скандального певца скоро займут "новые матерщинники".

"Свято место пусто не бывает, найдутся новые матерщинники. Мне абсолютно неинтересно, уйдет он или нет. Я спрашиваю людей, которые читали Пастернака, Мандельштама, Пушкина хотя бы — сколько поэзии в текстах Шнурова? Нисколько, ноль. Спрашиваю музыкантов — сколько музыки в его композициях? Ноль. А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола. Так что будет одним шутом меньше", — прокомментировал Лоза.

Юрий Лоза

Юрий Лоза

Фото: Владимир Веленгурин

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Фото: tsargrad.tv

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Также он добавил, что уход Шнурова ничего не изменит в российском шоу-бизнесе.

"Шнуром больше, шнуром меньше. Отряд не заметит потери бойца. Более того, многие будут рады товарищи, которым он освободит дорожку. Тем, кто хочет такой же славы так же добиваться. Так что все это ерунда", — отметил Юрий.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Фото: rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". Так, Сергей в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

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Персоны
Юрий ЛозаСергей Шнуров
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