"Одна нога здесь, а другая..." Панин взорвал сеть откровениями про собаку и не только

Скандальный российский артист Алексей Панин, жена которого счастливо живет дальше без него, спел уморительную песню про собаку.

Это произошло в рамках экспериментального шоу "У хахачей" рэпера и парня Ольги Бузовой Давида Манукяна (Давы).

Отмечается, что всего видео длится около 40 минут, и в рамках него Панин с ведущим и другими гостями обсудил свои скандальные видео с ногой на массажном столе, с собакой, прояснил некоторые моменты в них.

В частности, артист заявил, что "может быть у кого-то и сосал", но не у собаки.

В конце ролика показали импровизированный клип "Собачка", в котором обыграли этот и другие скандалы.

"Театр, кино и десятки программ - одна нога здесь, а вторая... там", - среди прочего, говорится в песне.

Смотрите этот фрагмент с 41 минуты видео:

Стоит заметить, что в комментариях целый шквал восхищенных отзывов про эту песню.

Смотрите также "интимное" фото Оксимирона к его 35-летию.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!