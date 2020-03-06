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6 марта • обновлено в 15:15
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Одна из лучших авиакомпаний мира подвергла пассажиров опасности из-за коронавируса

1.3т
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Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas, признанная одной из самых лучших в мире, подвергла пассажиров и членов экипажа риску заражения коронавирусом.

Инспектор Safework обвинил руководство Qantas в нарушениях процесса очистки самолетов, которые могли перевозить зараженных туристов. Об этом сообщает Travel Weekly.

Авиакомпаний подвергла пассажиров опасности из-за коронавируса
"Я лично наблюдал, как члены экипажа протирали несколько столов одной и той же тряпкой без применения средств для дезинфекции, и очищали салон самолета от неизвестных жидкостей", — заявил инспектор.

Он отметил, что в большинстве случаев во время уборки не использовались средства индивидуальной защиты. Если авиакомпания не исправит ситуацию до 30 марта, ей придется выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс назвала дезинфицирующие влажные салфетки эффективным способом защиты от заражения коронавирусом на борту самолета.

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Автор
Мария Дидык
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