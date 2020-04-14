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14 апреля • обновлено в 23:22
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Одиозный друг Шнурова рассказал, как в РФ хоронят людей с коронавирусом

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Одиозный друг музыканта Сергея Шнурова Стас Барецкий рассказал о том, как хоронят людей умерших от коронавируса в России.

Шоумен отметил, что ему довелось проводить несколько таких похорон. Об этом сообщает "Царьград".

Одиозный друг Шнурова рассказал, как в РФ хоронят людей с коронавирусом

"У меня было несколько похорон в цинковых гробах, уже не знаю, от коронавируса умерли люди или нет, но похоже, потому что старики в цинковых гробах - странно. Пластиковый пакет сохранится гораздо большее время. Но они не пользуются популярностью", - отметил Стас Барецкий.

Одиозный друг Шнурова рассказал, как в РФ хоронят людей с коронавирусом

"Я видел, как люди прыгали в ямы, в могилы, чтобы родственников там не похоронили", - добавил Барецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками, что давно переболела коронавирусом.

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Автор
Мария Дидык
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