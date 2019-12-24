Одиозной Захаровой – 44 года: топ самых диких высказываний пропагандистки об Украине

24 декабря 44 года исполняется одиозному спикеру МИД России Марии Захаровой. За время своей работы на этой должности она неоднократно вызывала шум в сети нелепыми высказываниями об Украине.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть цитаты Захаровой об Украине.

Мария Захарова

Так, спикер МИД пришла в ярость из-за инициативы Украины создать всемирный русскоязычный телеканал.

"То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски в Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!" - написала она в Facebook.

Мария Захарова

После заявления министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о необходимости выплаты от России репараций за оккупацию Донбасса, Захарова заговорила об экстремистах.

"Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское", – утверждает она.

Мария Захарова

В сентябре 2019 года Захарова разразилась оскорблениями в адрес легендарного оперного певца Василия Слипака, который погиб на Донбассе, защищая Украину.

"Когда показывают пулю и говорят, что это пуля, которая убила оперного певца, который выступал здесь, на Манхеттене, – это неправда! Эта пуля убила "боевика", который сражался в рядах "Правого сектора"! Поэтому это просто классический пример отвлечения внимания и, по большому счету, элемент дезинформации!" – язвительно высказалась Захарова.

Мария Захарова

Захарова взорвалась гневом из-за троллинга посла Украины в Белграде Александра Александровича, который призвал мировое сообщество посодействовать распаду России.

"Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий. А унитарная страна находится в процессе, который может привести к распаду государства, и от Украины останутся несколько кусков", – огрызнулась официальный представитель МИД РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украинский журналист Роман Цимбалюк доходчиво объяснил спикеру МИД России Марии Захаровой, почему в Украину перестали пускать пропагандистов Кремля.

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