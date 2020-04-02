Российский певец Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, впервые после госпитализации обратился к поклонникам.

Так, артист поблагодарил всех, кто поддержал его флешмобом и исполнил песню "Надежда". А также отметил, что скоро ситуация с COVID-19 улучшится. Об этом Лещенко написал на своей странице в Instagram.

Лев Лещенко Фото: instagram/leshchenko_lv

"Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе "Надежда". Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи, всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду. Поэтому давайте споем", – высказался певец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.