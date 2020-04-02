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2 апреля • обновлено в 14:53
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"Один на один с болезнью": зараженный коронавирусом Лещенко высказался после госпитализации

2.7т
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Российский певец Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, впервые после госпитализации обратился к поклонникам.

Так, артист поблагодарил всех, кто поддержал его флешмобом и исполнил песню "Надежда". А также отметил, что скоро ситуация с COVID-19 улучшится. Об этом Лещенко написал на своей странице в Instagram.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

Фото: instagram/leshchenko_lv

"Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе "Надежда". Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи, всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду. Поэтому давайте споем", – высказался певец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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