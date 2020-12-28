Один из создателей "Игры престолов" Линь Ци умер после отравления

Юля Ухина Люди 15:02, 28.12.2020 Обновлено: 15:19, 28.12.2020

Основатель китайской игровой студии Yoozoo Games и один из создателей культовой саги "Игра престолов" Линь Ци умерв возрасте39 лет. В крови знаменитости нашли следы ядовитого вещества.

Об этом сообщает издание Deadline. По словам инсайдеров, Линь обратился в больницу 16 декабря с жалобами на самочувствие, а уже 25 декабря родные Ци сообщили о его смерти.

По данным правоохранительных органов, основателя Yoozoo Games могли убить, подсыпав яд в чай. На данный момент под стражей в качестве главного подозреваемого находится руководитель отдела кино и телевидения Yoozoo Group Сю Ляо. По предварительной версии, причиной отравления мог стать личный конфликт между мужчинами.

Линь Ци
deadline.com

Что еще известно об Линь Ци:

  • Линь Ци основал студию Yoozoo Games в 2009 году и руководил ей до конца жизни. Она специализируется на браузерных и мобильных играх.

  • Самым известным ее продуктом была игра, созданная по мотивам сериала "Игра престолов" – Game of Thrones: Winter Is Coming. Также среди популярных стоит отметить MMORPG "League of Angels", "Drakensang Online" и "DarkOrbit".

  • Также студия работала над экранизацией крупных проектов, включая сериал "Игра Престолов" (HBO) и фильм "Проблема трех тел" для Netflix. Последний, к слову, должен выйти на стриминговой платформе в 2022 году.​

  • По данным Hurun China Rich List, состояние Линь Ци составляет около 1,3 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта 2020 года во Франции умер знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов, который сыграл Трехглазого ворона в культовой саге "Игра престолов". Ему было 90 лет.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В Украине еще больше снизилось число новых больных COVID-19

Пенсионеру из Чигирина грозит три года тюрьмы за публикацию в интернете

Теннисистка выставила на продажу свои обнаженные фото ради денег на карьеру

Песков рассказал, кто информирует Россию о событиях в Украине

Разумков пожаловался на низкие зарплаты в Раде: 42 тысячи недостаточно