Один из лидеров группы "One Direction" появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде. Фото

София Ковнир Люди 09:50, 16.11.2020 Обновлено: 10:11, 16.11.2020

Один из основателей группы "One Direction" и популярный британский певец Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде.

Артист стал первым мужчиной в истории, который украсил обложку американского ежемесячника. Об этом стало известно на сайте издания (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, Стайлс позировал на снимках в платье и юбках от известного бренда "Gucci". По словам певца, он является фанатом женской моды.

Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде
"Vogue"
Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде
"Vogue"

"Иногда я захожу в магазин и любуюсь женской одеждой – она грандиозна. В жизни всегда так – выстраивая всевозможные преграды, ты в результате ограничиваешь только самого себя. Одежда приносит радость. Я никогда особо не задумывался о ее значении, вещи просто становятся частью творческого процесса", – сказал лидер группы "One Direction".

Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде
"Vogue"
Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде
"Vogue"
Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде
"Vogue"
Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде
"Vogue"
Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде
"Vogue"

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