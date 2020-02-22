Украинский певец KHAYAT, который был одним из фаворитов Нацотбора на конкурс Евровидения 2020, расплакался после выступления в финале в субботу, 22 февраля.

Артист спел композицию Call for Lovе. Когда члены жюри начали обсуждать его номер, певец заплакал. Видео опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце новости).

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KHAYAT Скриншот видео

По словам певца, его работа стала большим шагом к разрушению внутренних барьеров как композитора, ведь песня получила новое звучание.

Жюри Нацотбора Андрей Данилко и Виталий Дроздов отметили, что выступление Хайата было более качественным, чем в полуфинале. А Тина Кароль, в свою очередь, назвала исполнителя "духовным братом".

Своим комментарием Кароль растрогала певца, после чего он не смог сдержать слез.

Ты стал смелее, ты двигался, ты вел публику за собой. Я горжусь, что мы работали вместе. Ты показывает крутой уровень, мой духовный брат, – сказала Кароль.

Отметим, в финале Нацотбора KHAYAT занял второе место с количеством баллов 9 (5 от зрителей и 4 от судей), уступив этно-коллективу Gо_A.

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