"Одежда тебя выдает": Каменских заподозрили в беременности

Украинскую поп-диву Настю Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), заподозрили в беременности.

Так, Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в комбинезоне свободного кроя. Этот наряд и натолкнул поклонников на мысль о скором пополнении в семье звездной пары.

Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских Фото из Instagram

"Ты беременная — одежда выдает", "У вас будут красивые детки", "Я одна заметила у нее живот? Ну беременна ж", — прокомментировали люди.

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