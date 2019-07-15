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"Одежда тебя выдает": Каменских заподозрили в беременности

28.1т Читать материал на украинском

Украинскую поп-диву Настю Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), заподозрили в беременности.

Так, Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в комбинезоне свободного кроя. Этот наряд и натолкнул поклонников на мысль о скором пополнении в семье звездной пары.

Настя Каменских

Настя Каменских

Фото из Instagram

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Настя Каменских

Настя Каменских

Фото из Instagram

"Ты беременная — одежда выдает", "У вас будут красивые детки", "Я одна заметила у нее живот? Ну беременна ж", — прокомментировали люди.

"Одежда тебя выдает": Каменских заподозрили в беременности
"Одежда тебя выдает": Каменских заподозрили в беременности
"Одежда тебя выдает": Каменских заподозрили в беременности

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
А не нассрать ли нам, кто кого пере*бал и кто забеременил
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