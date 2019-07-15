"Одежда тебя выдает": Каменских заподозрили в беременности

Украинскую поп-диву Настю Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), заподозрили в беременности.
Так, Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в комбинезоне свободного кроя. Этот наряд и натолкнул поклонников на мысль о скором пополнении в семье звездной пары.
Настя Каменских
Фото из Instagram
Настя Каменских
Фото из Instagram
"Ты беременная — одежда выдает", "У вас будут красивые детки", "Я одна заметила у нее живот? Ну беременна ж", — прокомментировали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу. Незадолго после этого стало известно, что Потап развелся с Горовой.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого молодожены отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
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