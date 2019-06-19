"Одевают в мешки": новый образ Зеленской вызвал ажиотаж в сети

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Германию, удивила сеть внешним видом.

Фото образа, который вызвал споры в комментариях, появилось на ее официальной странице в Instagram.

"Встреча с Федеральным Президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и госпожой Эльке Бюденбендер в официальной резиденции, дворце "Bellevue", – сказано в описании.

Зеленская приехала на встречу в белой блузке свободного кроя и черных брюках со стрелками. Образ дополняли бежевые "лодочки". Мнения по поводу ее наряда в сети разделились. Ярые поклонники заявили, что она выглядит так, как подобает Первой леди.

Эльке Бюденбендер, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер Instagram@olenazelenska_official

Но большая часть комментаторов снова посоветовала сменить стилиста жене президента и купить ей новые туфли. Потому что на всех официальных мероприятиях она появляется в одной и той же обуви.

"У Елены красивый образ. Это деловой стиль и ее наряд полностью ему соответствует. Это стиль Первой леди", "Это самый ужасный наряд, белый верх, черный низ .... Как это может кому то нравится", "Жесть! Зеленская одета ужасно", "Зачем первая леди в брюках, наоборот нужно показать красоту украинской женщины, а не прятать, платье длиной макс до колена", "У нее одна пара туфель? Вова, купите жене туфли", "Поменять стилиста для первой леди! Что ее в мешки одевают? Красавица с фигурой! Пусть оденут подобающе", – возмутились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, после избрания Владимира Зеленского президентом Украины, его супруга постоянно находится под пристальным вниманием украинцев. Для поездки в Брюссель Зеленская выбрала необычный образ. Она отправилась в бежевом брючном костюме свободного кроя и кроссовках. Внешний вид первой леди вызвал ажиотаж.

Позже ее раскритиковали за наряд во время поездки к раненным военным в Брюсселе, где она была одета в свободную блузку и брюки. Во время посещения Франции Зеленская выбрала однотонный костюм с длинной юбкой, вызвав ажиотаж в сети.

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