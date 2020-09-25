Одесский кинофестиваль 2020: стало известно, какие фильмы покажут в рамках мероприятия
С 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате пройдет 11-й Одесский международный кинофестиваль.
Мероприятие традиционно начнется с церемонии открытия, которую в 2020 году можно посмотреть на странице ОМКФ в Facebook или на их Youtube-канале. Команда кинофестиваля опубликовала тизер, на котором можно увидеть, как ведущие Олег Панюта и Янина Соколова готовятся к выходу на сцену (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Откроет ОМКФ политическая комедия "Босой император" Питера Бросенсона и Джессики Вудворт. За гран-при международного конкурса и другие награды будут соревноваться как иностранные, так и украинские фильмы. Среди отечественных работ на фестивале будут представлены:
"Атлантида" Валентина Васяновича;
"Виктор Робот" Анатолия Лавренишина;
"Урсус. Кавказский бурый медведь" Отара Шаматава;
"Бес" Егора Трояновского;
"Мой милый дом" Сергея Сторожева;
"Родина" Джейдена Стивенса;
"Между кадрами" Анастасии Тихой;
"Не все будет хорошо" Адриана Пирву и Елены Максьом.
Кроме того, на Одесском кинофестивале покажут ретроспективу "Женщины-пионерки кино". В программе мероприятия также будет представлена одна из самых ожидаемых премьер – фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера".
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