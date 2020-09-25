Одесский кинофестиваль 2020: стало известно, какие фильмы покажут в рамках мероприятия

Ольга Веркалец Кино 11:43, 25.09.2020 Обновлено: 12:00, 25.09.2020

С 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате пройдет 11-й Одесский международный кинофестиваль.

Мероприятие традиционно начнется с церемонии открытия, которую в 2020 году можно посмотреть на странице ОМКФ в Facebook или на их Youtube-канале. Команда кинофестиваля опубликовала тизер, на котором можно увидеть, как ведущие Олег Панюта и Янина Соколова готовятся к выходу на сцену (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Янина Соколова и Олег Панюта будут ведущими Одесского кинофестиваля.
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Откроет ОМКФ политическая комедия "Босой император" Питера Бросенсона и Джессики Вудворт. За гран-при международного конкурса и другие награды будут соревноваться как иностранные, так и украинские фильмы. Среди отечественных работ на фестивале будут представлены:

  • "Атлантида" Валентина Васяновича;

  • "Виктор Робот" Анатолия Лавренишина;

  • "Урсус. Кавказский бурый медведь" Отара Шаматава;

  • "Бес" Егора Трояновского;

  • "Мой милый дом" Сергея Сторожева;

  • "Родина" Джейдена Стивенса;

  • "Между кадрами" Анастасии Тихой;

  • "Не все будет хорошо" Адриана Пирву и Елены Максьом.

Кроме того, на Одесском кинофестивале покажут ретроспективу "Женщины-пионерки кино". В программе мероприятия также будет представлена одна из самых ожидаемых премьер – фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лос-Анджелесе (США) состоялась 72-я церемония вручения главной телевизионной премии года "Эмми". Награду в главной категории – "Лучший драматический сериал" – получил сериал "Наследники".

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