Одесский кинофестиваль 2020: стало известно, какие фильмы покажут в рамках мероприятия

С 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате пройдет 11-й Одесский международный кинофестиваль.

Мероприятие традиционно начнется с церемонии открытия, которую в 2020 году можно посмотреть на странице ОМКФ в Facebook или на их Youtube-канале. Команда кинофестиваля опубликовала тизер, на котором можно увидеть, как ведущие Олег Панюта и Янина Соколова готовятся к выходу на сцену (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Откроет ОМКФ политическая комедия "Босой император" Питера Бросенсона и Джессики Вудворт. За гран-при международного конкурса и другие награды будут соревноваться как иностранные, так и украинские фильмы. Среди отечественных работ на фестивале будут представлены:

"Атлантида" Валентина Васяновича;

"Виктор Робот" Анатолия Лавренишина;

"Урсус. Кавказский бурый медведь" Отара Шаматава;

"Бес" Егора Трояновского;

"Мой милый дом" Сергея Сторожева;

"Родина" Джейдена Стивенса;

"Между кадрами" Анастасии Тихой;

"Не все будет хорошо" Адриана Пирву и Елены Максьом.

Кроме того, на Одесском кинофестивале покажут ретроспективу "Женщины-пионерки кино". В программе мероприятия также будет представлена одна из самых ожидаемых премьер – фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лос-Анджелесе (США) состоялась 72-я церемония вручения главной телевизионной премии года "Эмми". Награду в главной категории – "Лучший драматический сериал" – получил сериал "Наследники".