Очки и борода: как изменился Гена Букин со времен "Счастливых вместе"

Российский актер Виктор Логинов, известый ролью Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", 13 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 45 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить своим читателям, как артист изменился со времен съемок в сериале и почему его не впускают в Украину.

Виктор Логинов кадр сериала "Счастливы вместе"

Виктор Логинов родился 13 февраля 1975 года в Сибири, в городе Кемерово, Россия. Он увлекался театром еще со школы, когда будущая звезда оказался в театрально-литературном классе.

В 1992 году Виктор Логинов уехал из родного города, чтобы поступить в Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности актер театра и кино. В этот же период он женился и, чтобы содержать семью, работал машинистом подземных установок на шахте "Березовская", шахтером, спасателем, экскурсоводом в Горной Шории.

Виктор Логинов в молодости Pinterest

Также Виктор работал диджеем на радио, арт-директором ночного клуба, телеведущим на канале "РТР-Урал".

В Екатеринбурге Виктор Логинов был одним из ведущих актеров в Екатеринбургском академическом театре драмы и Камерном театре Музея писателей Урала.

В 2006 году Виктор Логинов поехал в Москву на съемки сериала "Счастливы вместе". Примечательно, что специально для роли Гены Букина артист полностью сменил имидж.

Виктор Логинов кадр сериала "Счастливы вместе"

"Я носил волосы в хвосте, испанскую бородку, серьгу в ухе. И вел образ жизни почти настоящего мачо. И вот съемочная группа сериала приехала в Екатеринбург на актерский кастинг. Мою кандидатуру никто не предложил: я со своей серьгой в ухе совершенно не подходил на роль главного героя. Гена Букин работает в обувном магазине, у него двое детей, а тут этот, с хвостом, бородкой, наверняка с другими взглядами на жизнь", – рассказал Логинов в одном из интервью.

В итоге актер все же рискнул прийти на пробы и сразу же попал в число главных претендентов на роль. Вскоре его утвердили.

Виктор Логинов в сериале "Счастливы вместе" кадр сериала

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Отметим, что сейчас имидж Логинова также кардинально отличается от персонажа Гены Букина: артист носит бороду и стильные очки.

Виктор Логинов russia.tv

К началу съемок "Счастливы вместе" переехал жить в Москву. Шесть лет он снимался в сериале, за это время прославившись на всю Россию. В Екатеринбурге даже установили памятник его герою – Геннадию Букину.

Однако роль в "Счастливы вместе" – не единственная работа Виктора Логинова в кино. Также на его счету – картины "Про кота" (1985), "Сделай мне больно" (1997), "Золотая теща" (2006), "Прапорщик, или Ё-моё" (2007), "Последний секрет мастера" (2009), "Девочки не сдаются" (2018) и другие.

Виктор Логинов mygazeta.com

Кроме того, Виктор Логинов выступил ведущим множества проектов на телевидении России.

О личной жизни артиста известно, что Виктор Логинов был трижды женат, у него четверо детей от этих браков. Со своей третьей женой, Ольгой Логиновой, актер развелся в 2016 году.

Виктор Логинов с третьей женой Ольгой Pinterest

Виктор Логинов с третьей женой Ольгой и с детьми rustars.tv

Виктор Логинов с дочерью Pinterest

Отметим, в январе 2020 года Виктора Логинова не впустили в Украину. Актер должен был выступить в Харьковском театре имени Шевченко, но спектакль был отменен после обращения общественной организации "Світанок" в СБУ.

Выяснилось, что актер выступал в оккупированном Севастополе. Это и стало причиной отказа въезда в Украину.

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